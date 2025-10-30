Red Bull Bragantino anuncia a contratação do técnico Vagner Mancini até fim da temporada

O Red Bull Bragantino anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico Vagner Mancini até o fim da temporada 2025. O treinador chega para ocupar a vaga deixada por Fernando Seabra, demitido pelo clube nesta segunda-feira.

Junto com o novo comandante chegam também para integrar a comissão técnica o ex-zagueiro Rever, que vai ser auxiliar técnico, o analista de desempenho Claudio Andrade e Lucas Itaberaba, preparador físico.

Com passagem pelo clube em seus tempos de jogador entre 1991 e 1192, Mancini externou o seu contentamento em poder retornar à Bragança Paulista agora na condição de técnico.

"Estou muito feliz por este retorno. Bragança Paulista e Bragantino são parte da minha história. Defendi o clube por mais de três anos e fui muito feliz aqui. É especial voltar a uma casa onde você foi bem recebido", afirmou.

Mancini chega com a missão de afastar a equipe da zona de rebaixamento. O time do interior paulista vem de três derrotas seguidas, ocupa a 12ª posição na tabela com 36 pontos e tem apenas cinco de frente para o Vitória, primeiro time da área do descenso.

"A equipe fez um grande primeiro turno, mas caiu de rendimento no segundo e será importante finalizar em algo nível. Estou aqui para unir forças com a comissão técnica, com os atletas todos que estão no dia a dia do departamento de futebol", afirmou o novo técnico.