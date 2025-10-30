Reaves dá vitória aos Lakers na NBA com cesta no fim; Bulls vencem e lideram Conferência Leste

Reavez fez cesta no estouro do cronômetro. JORDAN JOHNSON / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Com uma cesta no estouro do cronômetro, Austin Reaves decretou a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Minnesota Timberwolves por 116 a 115, na madrugada desta quinta-feira (30), no Target Center, em Minneapolis, em um dos confrontos mais emocionantes da temporada regular da NBA.

Principal pontuador de sua equipe, o ala-armador superou as importantes ausências de LeBron James e Luka Doncic e comandou uma virada épica na arena do adversário. Ele terminou o confronto com 28 pontos e ainda igualou a sua melhor marca na carreira com 16 assistências.

O triunfo fora de casa deixa a franquia da Califórnia na sexta colocação da Conferência Oeste. Já o Minnesota Timberwolves figura na 11ª posição após sofrer o revés diante de seus torcedores.

Os anfitriões, que também contaram com o desfalque de Anthony Edwards, tiveram Julius Randle como principal destaque. Ele foi o cestinha da partida com 33 pontos e contou com a pontaria calibrada de Jaden McDaniels (30). No entanto, o esforço da dupla não foi suficiente para garantir o triunfo dentro de seus domínios.

Em um jogo bastante disputado, os Wolves lideravam por um ponto quando o adversário se posicionou para a reposição de bola restando pouco mais de seis segundos para o fim do jogo. Reaves recebeu a bola, se livrou de seus marcadores com uma infiltração no garrafão e definiu o triunfo no segundo derradeiro.

Bulls vencem Kings e somam quatro vitórias

Matas Buzelis foi o cestinha dos Bulls. JEFF HAYNES / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Em uma rodada que contou com mais nove partidas, o Chicago Bulls fez valer o mando de quadra e derrotou o Sacramento Kings por 126 a 113, no Chicago Center, em noite de protagonismo para Matas Buzelis, que anotou 27 pontos no encontro das duas equipes.

O ala comandou o triunfo e consolidou o bom início de temporada da equipe, que venceu seus quatro compromissos até aqui e está no topo da classificação da Conferência Leste. Em um momento completamente diferente, o Sacramento Kings ganhou apenas um embate dos quatro que disputou e aparece na vice-lanterna (14º) do lado Oeste.

Pelo lado dos anfitriões, quem também apareceu bem foi Josh Giddey, que além dos 20 pontos, ainda deu 20 assistências para colaborar no resultado positivo. O cestinha do confronto, no entanto, foi Zach LaVine (30), que não conseguiu evitar mais um tropeço da franquia de Sacramento.

Ja Morant garante vitória dos Grizzlies

Ja Morant foi decisivo para o Memphis. KATE FRESE / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Em outro embate definido nos instantes finais, o Memphis Grizzlies derrotou o Phoenix Suns por 114 a 113 na Mortgage Matchup Center. Ja Morant converteu a cesta que deu a vitória a sua equipe restando sete segundos.

Com uma boa performance ofensiva, o ala foi especialmente decisivo no segundo tempo, quando marcou 18 dos 28 pontos que assinalou na partida. Ele converteu dez dos 19 arremessos e ainda pegou oito rebotes e deu sete assistências.

Na classificação, o Memphis Grizzlies ocupa o sétimo posto do lado Oeste da competição e detém três vitórias em cinco jogos. Com apenas um triunfo em cinco partidas, o Phoenix Suns amarga a 13ª colocação na mesma conferência.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira

Toronto Raptors 121 x 139 Houston Rockets

Boston Celtics 125 x 105 Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons 135 x 116 Orlando Magic

Brooklyn Nets 112 x 117 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 126 x 113 Sacramento Kings

Dallas Mavericks 107 x 105 Indiana Pacers

Denver Nuggets 122 x 88 New Orleans Pelicans

Utah Jazz 134 x 136 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 115 x116 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 113 x 114 Memphis Grizzlies

Acompanhe os jogos desta quinta-feira