Real Madrid e Villarreal se enfrentam neste sábado (3), às 16h, pela oitava rodada de La Liga. O jogo ocorre Santiago Bernabéu, em Madrid.
Escalações para Real Madrid x Villarreal
Real MAdrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Vinicius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
Villarreal: Luiz Jr.; Mouriño, Veiga, Rafa Marín e Sergi Cardona; Partey, Pape Gueye, Buchanan e Moleiro; Mikautadze e Pépé. Técnico: Marcelino Garcia.
Onde assistir a Real Madrid x Villarreal
A partida será transmitida ao vivo no Disney+