Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (26), às 12h15min, pela 10ª rodada da La Liga. O jogo ocorre no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.
Escalações para Real Madrid x Barcelona
Real Madrid: Courtois; Valverde, Militão, Asencio e Carreras; Tchouaméni, Bellingham e Arda Güler; Mastantuono, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso.
Barcelona: Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e Balde; De Jong, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres e Rashford. Técnico: Hansi Flick.
Onde assistir a Real Madrid x Barcelona
A partida será transmitida ao vivo na Disney+.