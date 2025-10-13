Rayssa Leal reage à eliminação em Paris e fala sobre saúde mental: "Faço terapia"

Rayssa é a maior vencedora da história da SLS. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Fora da final da etapa de Paris da Liga Mundial de Skate Street (SLS), disputada neste fim de semana no complexo de Roland Garros, Rayssa Leal fez um desabafo nas redes sociais. A brasileira, dona de duas medalhas olímpicas, afirmou que evita falar sobre críticas e pressões, destacando a importância do cuidado emocional.

— Irrelevante falar sobre isso, não gosto. Faço terapia justamente para não me sentir mal com essas coisas. Fui lá e dei meu melhor, apesar de tudo que aconteceu. Nossa estratégia foi uma, e não iríamos mudar, porque não andamos de skate por título, e sim pelo skate — afirmou Rayssa em uma live no Instagram.

A maranhense de 17 anos, uma das principais referências do skate mundial, vinha de duas vitórias na temporada - em Miami e em Brasília - e chegou à etapa francesa como uma das favoritas ao título. No entanto, teve dificuldades na fase classificatória e acabou ficando fora da decisão.

Rayssa acertou apenas duas das cinco manobras que tentou em Paris. A japonesa Aoi Uemura foi a campeã.

Mesmo com o resultado, a skatista destacou que o foco está em evoluir e manter o prazer em competir.