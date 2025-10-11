Rayssa Leal erra manobras, sofre quedas e fica fora das finais na SLS de Paris

Rayssa foi bronze nos Jogos de Paris e prata em Tóquio. Gaspar Nóbrega / Divulgação/COB

Dona de duas medalhas olímpicas, Rayssa Leal retornou às pistas neste sábado (11), na etapa de Paris da Liga Mundial de Skate Street (SLS), mas não foi bem e acabou eliminada ainda na fase classificatória, que classificou as três primeiras colocadas das cinco concorrentes de cada grupo.

Dona de 13 títulos em etapas da SLS e em busca do quarto título mundial de skate street, a maranhense de 17 anos chegou a Paris, no evento inédito na quadra de Roland Garros, como uma das favoritas, já que havia vencido duas etapas da competição na atual temporada, em Miami, nos Estados Unidos, e em Brasília.

Na pista, porém, a brasileira não acertou as manobras e sofreu quedas em três das cinco tentativas, somando 7,9 e 8,0 nas que completou — uma nota total de 15,9, apenas à frente da estadunidense Secret Lynn, que terminou com 14,2 pontos. A japonesa Aoi Uemura (26,1), a holandesa Keet Oldenbeuving (18,8) e a também japonesa Funa Nakayama (18,6) avançaram na chave.

Assim, a decisão em Paris não terá o aguardado duelo entre Rayssa e a australiana Chloe Covell, de 15 anos, outra estrela da modalidade. A final reunirá, além de Covell, quatro japonesas — Coco Yoshizawa, Yumeka Oda, Aoi Uemura e Funa Nakayama — e a holandesa Oldenbeuving.

Confira os resultados das eliminatórias:

Grupo 1

Chloe Covell (AUS) – 28.9

Coco Yoshizawa (JAP) – 22.1

Yumeka Oda (JAP) – 21.7

Roos Zwetsloot (HOL) – 18.2

Paige Heyn (EUA) – 14.9

Grupo 2

Aoi Uemura (JAP) – 26.1

Funa Nakayama (JAP) – 18.6

Keet Oldenbeuving (HOL) – 18.8

Rayssa Leal (BRA) – 15.9

Secret Lynn (EUA) – 14.2