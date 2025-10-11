Esportes

Rayssa Leal erra manobras, sofre quedas e fica fora das finais na SLS de Paris

A atleta, dona de 13 títulos em etapas da Liga Mundial de Skate Street, não conseguiu avançar

Estadão Conteúdo

Zero Hora

