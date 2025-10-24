Raphinha agrava lesão, fica fora de Real Madrid x Barcelona e pode perder amistosos da seleção

Lesionado desde setembro, Raphinha não estará disponível para defender o Barcelona no clássico com o Real Madrid neste domingo, 26, em duelo que vale a liderança de La Liga (Campeonato Espanhol). De volta aos treinamentos nesta semana, ele sentiu novo desconforto muscular e pode ficar mais um mês fora dos gramados, que o faria perder a próxima convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira.

De acordo com o The Athletic e o As, Raphinha não treinou com a equipe principal de Hansi Flick nesta sexta-feira. Ele está fora de combate desde setembro, quando foi constatada uma lesão no tendão da coxa após o duelo com o Real Oviedo, especificamente no terço médio do bíceps femoral da coxa direita.

A expectativa inicial era de que o técnico alemão poderia voltar a contar com uma de suas principais peças em um mês, mas o brasileiro acusou um novo desconforto após o retorno às atividades junto com o restante do elenco. Já descartado do clássico deste fim de semana, ele deve levar até um mês para se recuperar completamente.

Isso faz com que Raphinha se torne um ponto de observação para Carlo Ancelotti nos próximos amistosos da seleção brasileira, em novembro, contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18. Se levar de fato um mês para se recuperar da lesão na coxa, o atacante não terá condições de defender o Brasil. Vale destacar que ele já ficou fora da lista do italiano para as partidas contra Coreia do Sul e Japão, em outubro. A próxima convocação será anunciada no dia 3 de novembro, às 15h (de Brasília).

Se, de fato, levar um mês para se recuperar, Raphinha também perderá mais cinco partidas pelo Barcelona. Além do compromisso com o Real Madrid, o atacante ficaria fora de duelos com Elche, Athletic Bilbao e Celta de Vigo, por La Liga, e Club Brugge, pela Champions League. Após a pausa para a Data Fifa de novembro, o Barcelona encara o Chelsea, no Stamford Bridge, pela competição europeia, em partida que pode marcar o retorno do brasileiro.