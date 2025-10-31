Raphael Veiga supera temporada contestada e vira herói do Palmeiras na Libertadores

Metade da vitória do Palmeiras sobre a LDU, que garantiu o time alviverde na final da Libertadores, está na conta de Raphael Veiga. O meia fez dois gols no placar de 4 a 0, exatamente o necessário para reverter os 3 a 0 sofridos em Quito.

A partida do camisa 23 marca a redenção após uma temporada contestada. De fato, os números destoavam do que Veiga apresentou nos últimos anos. Antes desta quinta-feira, eram apenas cinco gols em 47 jogos.

Apenas em 2019, na primeira temporada dele no Palmeiras, Veiga teve um número tão baixo. Desde então, o meia variou entre 18 e 20 gols por ano. O campo fez com quem, em 2025, Veiga fosse de titular para alvo de reclamações de torcedores.

Colaboraram para a ida ao banco, o bom desempenho de Maurício, a evolução de Felipe Anderson e as chegadas de jogadores como Facundo Torres e, posteriormente, Ramón Sosa.

A 'noite mágica' no Allianz Parque, porém, teve a batuta de quem foi maestro nas últimas grandes conquistas palmeirenses. Veiga chegou, ainda, a 57 gols no Allianz Parque, se isolando na quarta posição como maior artilheiro do estádio, incluindo a Era Palestra Itália.

OS NÚMEROS DE RAPHAEL VEIGA PELO PALMEIRAS:

2025 até 30 de outubro: 48 jogos e 7 gols (média de 0,14)

2024: 58 jogos, 20 gols (0,34)

2023: 63 jogos, 18 gols (0,28)

2022: 46 jogos, 19 gols (0,41)

2021: 54 jogos, 20 gols (0,37)

2020: 55 jogos, 18 gols (0,35)

2019: 30 jogos, 5 gols (0,16)

Na ida, em Quito, Veiga foi titular, mas não teve boa atuação. A exemplo de todo o time, o meia sofreu com críticas. Abel Ferreira não bancou a escalação no jogo de volta, mas o lançou quando o placar estava 2 a 0.

Superior coletivamente, o Palmeiras amassou a LDU e mostrou ser possível construir a virada. Veiga, em especial, fez o gol que igualou o placar, decisivo como era cobrado para ser.