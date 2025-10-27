João Fonseca foi campeão na Basileia. FABRICE COFFRINI / AFP

O título inédito no ATP 500 da Basileia, conquistado no domingo (26), fez João Fonseca subir 18 posições no ranking da ATP e agora figura no top 30. O brasileiro de 19 anos é o número 28 do mundo e está cada vez mais próximo dos gigantes da atualidade.

São 1.615 pontos no ranking. Fonseca é o único tenista com menos de 20 anos entre os 30 melhores colocados. O líder segue sendo Carlos Alcaraz, com 11.340, com 840 a mais do que Jannik Sinner.

O top 10 deve mudanças. Casper Ruud e Feliz Auger-Alliassime subiram duas posições cada e estão em 9º e 10º, respectivamente. Jack Draper e Holger Rune saíram.

Vice-campeão em Viena, na Áustria, Alex de Minaur subiu uma posição e agora está em sexto. Ben Shelton caiu uma e é o sétimo.

Veja o ranking da ATP

1º - Carlos Alcaraz (ESP) - 11.340

2º - Jannik Sinner (ITA) - 10.500

3º - Alexander Zverev (ALE) - 6.160

4º - Taylor Fritz (EUA) - 4.685

5º - Novak Djokovic (SER) - 4.580

6º - Alex de Minaur (AUS) - 3.935

7º - Ben Shelton (EUA) - 3.820

8º - Lorenzo Musetti (ITA) - 3.685

9º - Casper Ruud (NOR) - 3.235

10º - Felix Auger-Alliassime (CAN) - 3.195

11º - Jack Draper (GBR) - 3.090

12º - Holger Rine (DIN) - 2.990

13º - Daniil Medvedev (RUS) - 2.810

14º - Karen Khachanov (RUS) - 2.620

15º - Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - 2.585

28º - João Fonseca (BRA) - 1.615

Um dos maiores tenistas do Brasil na história

Fonseca é o sétimo brasileiro a figurar no Top 30, e só fica atrás no ranking de Gustavo Kuerten (que foi número 1), Thomaz Bellucci (21º), Thomaz Koch (24º) e Fernando Meligeni (25º).

Na história, somente 10 tenistas brasileiros já entraram no Top 50 da ATP. Confira com que idade cada um deles teve seu melhor ranking.