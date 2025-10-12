Ramon Dino vence o Mr. Olympia e conquista título inédito para o Brasil

O Brasil enfim conquistou um título do Mr. Olympia na modalidade masculina. Principal nome do país no esporte, Ramon Dino foi campeão da categoria Classic Physique, neste domingo (12), em Las Vegas.
A conquista é a 14ª do país, sendo a primeira entre os homens. O acreano, que é natural de Rio Branco, participou do Mr. Olympia pela quinta vez. Antes, as melhores colocações tinham sido dois vice-campeonatos, em 2022 e 2023.
Nesta edição, o brasileiro superou o alemão Mike Sommerfeld, que era o principal adversário e que terminou na segunda colocação. Em terceiro lugar esteve Terrence Ruffin, dos Estados Unidos. Completaram o pódio Josema Munoz, da Espanha, e Niall Darwen, do Reino Unido.
No ano passado, o brasileiro chegou com grandes expectativas, mas terminou em quarto lugar. O desempenho foi visto como uma decepção, inclusive por ele, que trocou a comissão técnica para este ano. Nas semanas que antecederam o evento, ele esteve de forma discreta, evitando distrações.
Nos últimos anos, a categoria Classic Physique tornou-se a principal do Mr. Olympia, muito em função de Chris Bumstead, o Cbum, que venceu seis vezes consecutivas. Algoz de Dino nos últimos anos, ele se aposentou e não participa da competição pela primeira vez em 2025.
No Mr. Olympia deste ano, o Brasil também conquistou títulos na categoria Women's Physique, com Natalia Coelho, e na categoria Wellness, com Eduarda Bezerra.