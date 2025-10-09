Ramon Dino passa em teste final e vai à caça do título no Mr. Olympia

Principal nome do Brasil no Mr. Olympia, Ramon Dino passou na checagem de peso e altura realizada nesta quinta-feira (9). O atleta, que é natural de Rio Branco, no Acre, estará entre os competidores na categoria Classic Physique.
No sábado (11), ele entra em cena na busca pelo título inédito, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Segundo o ge.globo, o brasileiro mediu 1m81cm e pesou 101 kg. Com base na sua altura, o máximo permitido seria 103 kg.
O processo de checagem ocorreu nesta quinta com a presença de todos os competidores, além de quatro árbitros e um fotógrafo oficial. Caso algum atleta não atingisse peso e/ou altura, teria de retornar duas horas depois para tentar novamente.
Rival alemão
O alemão Mike Sommerfeld, principal adversário de Ramon Dino na categoria também bateu o peso, mas o número não foi divulgado pela organização.
As prévias e finais da categoria Classic Physique serão realizadas entre 13h30min e 23h (de Brasília) deste sábado (11). Dino chegou ao top-5 nas últimas cinco edições, com um quarto lugar em 2024. As melhores colocações de Dino no campeonato foram os vices em 2022 e 2023.