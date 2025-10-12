Ramon Dino faz publicação emocionante antes das finais do Mr. Olympia; veja vídeo

Brasileiro disputou o Mr. Olympia pela quinta vez. @ramondinopro / Instagram / Reprodução

A madrugada deste domingo (12) marcou a carreira de Ramon Dino. Maior nome do fisiculturismo brasileiro, ele disputou as finais da categoria Classic Physique do Mr. Olympia, em Las Vegas, nos Estados Unidos e levou para casa o tão sonhado campeonato.

Na noite de sábado (11), ele publicou um vídeo nas redes sociais em que reflete sobre os desafios enfrentados para chegar em alto nível no evento.

Na postagem ele lembra de familiares, mas reforça que está pronto para a decisão e que valeu a pena cada obstáculo ultrapassado na trajetória rumo ao topo do esporte.

— Pensando nos meus filhos, que poderiam estar aqui, pensando nos meus pais também, no palco agora, na apresentação, a caminhada que a gente fez até aqui. Estou feliz porque, chegando no palco, a gente estava muito confiante, então é sinal de trabalho bem feito. Com o trabalho bem feito, você fica despreocupado com algumas coisas, como bater peso, altura, chegar condicionado, chegar bem — disse Ramon Dino na postagem.

Nas prévias, que foram realizadas na tarde de sábado, Dino teve destaque e foi apontado como favorito por especialistas. Ele ficou nas posições centrais do call-out em todos os confrontos, o que indica o protagonismo na etapa.

Esta é a quinta participação de Dino no Mr. Olympia. As melhores colocações, antes da conquista inédita, tinha sido os segundos lugares nas edições de 2022 e 2023.

