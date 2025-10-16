Ramon Dino fala pela primeira vez após conquista do Mr. Olympia e cita "legado" para o fisiculturismo: "As academias estão crescendo"

Ramon Dino foi campeão da categoria Classic Physique. Olympia TV / Reprodução

Já no Brasil após a conquista do Mr. Olympia, Ramon Dino concedeu sua primeira entrevista coletiva desde o título. No último domingo (12), em Las Vegas, Ramon Dino foi campeão da categoria Classic Physique do torneio.

Dino falou sobre a preparação, sobre a disputa em si, a volta ao Brasil e os próximos passos na carreira. A entrevista teve transmissão do canal Max Titanium no YouTube.

Primeiro, Dino respondeu sobre as críticas e o preconceito que sofreu no início da carreira.

— Eu me preocupava muito com isso, e com a pressão. Queria saber e fazer aquilo que o público queria. Depois que você começa a se dedicar mais, você aprende a "filtrar" o que é bom — analisou.

Depois, Dino falou sobre a importância da conquista para fomentar o crescimento do esporte no país, e acabar com os "preconceitos" que cercam o fisiculturismo:

— No início, poucas pessoas apoiavam e assistiam. O público vem aumentando, as academias estão crescendo. Isso mostra o quanto nosso trabalho consegue chegar longe, inspirar e motivar pessoas — comemorou.

A recepção no aeroporto também foi tema da coletiva. O desembarque de Dino, no domingo, contou com a recepção de torcedores:

— Pra mim, a ficha ainda está caindo. Somos os primeiros a trazer esse título para o Brasil. Não acreditava que chegasse nesse ponto, mas me senti muito feliz e abraçado por todos. Sensação de missão cumprida.

Título inédito

Ramon Dino foi campeão da categoria Classic Physique, neste domingo (12), em Las Vegas. A conquista foi a 14ª do país, a primeira entre os homens. O acreano, que é natural de Rio Branco, participou do Mr. Olympia pela quinta vez. Antes, as melhores colocações tinham sido dois vices, em 2022 e 2023.