Ramon Dino desembarca no Brasil após conquistar Mr. Olympia

Campeão da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025 no último final de semana, Ramon Dino desembarcou no Brasil na manhã desta quarta-feira (15). Assim que surgiu no saguão do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foi ovacionado pelos torcedores que o aguardavam.

"O campeão chegou", era o grito que ecoava pelo aeroporto. Ele deixou o local em cima do caminhão de bombeiros e desfilou em carro aberto pela Avenida Paulista. O seu destino final foi a cidade de São Caetano do Sul.

O fisiculturista acreano desembarcou ao lado da sua esposa, Vitória Viana, do treinador Fabrício Pacholok e de outros membros de sua equipe. Dino surgiu com a medalha de ouro no peito e o troféu do Mr. Olympia nas mãos.