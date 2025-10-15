Rafael Matos e Marcelo Melo vencem duelo brasileiro e vão às quartas de final em Bruxelas

Melo (E) e Matos (D) vão enfrentar tenistas da casa. BNP Paribas Fortis European Open / Divulgação

O gaúcho Rafael Matos e o mineiro Marcelo Melo estão classificados para as quartas de final do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica.

Nesta quarta-feira (15), eles venceram um duelo 100% brasileiro, contra os gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, em 1h29min de jogo.

— No geral foi um bom jogo, da nossa parte a gente começou um pouco devagar, tomando uma quebra logo no início, mas foi importante ter ficado firme para conseguir voltar essa quebra no 4 a 2, e a partir dali jogamos bem sólidos, criando oportunidades e concretizando algumas — avaliou Matos, 47º do ranking mundial de duplas.

Com a vitória, eles quebraram uma invencibilidade de oito jogos de Luz e Demoliner, que vinham de conquistar os Challengers de Braga (Portugal) e Valencia (Espanha), nas duas últimas semanas.

— Tivemos um começo um pouco lento, mas depois de alguns games conseguimos entrar bem no jogo. Eles vinham com muita confiança por ter vencido dois torneios seguidos, era um jogo perigoso. Estamos contentes com a estreia. Seguir por mais agora — comentou Melo.