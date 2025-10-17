Rafael Matos e Marcelo Melo são semifinalistas do ATP 250 de Bruxelas

Melo (E) e Matos (D) são os cabeças de chave 4 do torneio. BNP Paribas Fortis European Open / Divulgação

O gaúcho Rafael Matos e o mineiro Marcelo Melo estão classificados para as semifinais do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica.

Nesta quinta-feira (16), eles venceram os belgas Alexander Blockx e Tibo Colson, que receberam wild card (convite), por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/2), em 1h17min, e garantiram pontos importantes no ranking mundial.

— Acho que hoje (quinta-feira) foi um jogo bem controlado para nós. Por mais que eles estiveram na frente uma ou duas vezes, sabíamos que era só seguir da maneira que estávamos jogando que ia dar certo. Eu acho que, realmente, é a forma como temos de encarar as partidas. A próxima rodada será um jogo bem duro, também. Então é seguir assim, confiante, tentar executar os golpes da melhor maneira possível. Usando essas duas vitórias, agora na semifinal, para buscar essa final — comentou Melo após o jogo.

Com o resultado, os dois jogadores estão ganhando duas posições no ranking mundial da especialidade. Matos está chegando ao 45º lugar, cinco postos à frente de Melo. Já na classificação da temporada, os brasileiros estão pulando para a 17ª posição.

