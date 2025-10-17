Rafael Matos e Marcelo Melo perdem na semifinal do ATP 250 de Bruxelas

Melo (E) e Matos (D) ganharam dois títulos na temporada. BNP Paribas Fortis European Open / Divulgação

O gaúcho Rafael Matos e o mineiro Marcelo Melo foram eliminados nas semifinais do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica.

Nesta sexta-feira (17), eles perderam para os estadunidenses Christian Harrison e Evan King, que formam a oitava melhor dupla da temporada, por 2 a 1, parciais de 7/6 (5), 2/6 e 10-4, após uma hora e 35 minutos de jogo.

— Uma dura derrota. Acho que nós jogamos muito bem. Um dos melhores jogos indoor, e mesmo na quadra dura, que a gente fez este ano. Acho que merecíamos muito essa vitória. — comentou Melo após a eliminação, e seguiu com uma análise:

— Realmente, (foram perdidos) um ponto ou dois pontos no primeiro set. No segundo conseguimos implementar e dominar muito. E aí, uma pena, foi o super tie-break, que a gente não conseguiu se manter perto deles. Eles abriram uma vantagem muito rápido, no começo.

Com a campanha desta semana, Matos pode ganhar até duas posições no ranking, mas para isso precisará torcer contra três adversários, que jogam outras competições. Se isso ocorrer ele passará para a posição número 45.

Melo, por sua vez, deverá permanecer em 52º lugar. O mineiro só cairá uma colocação se o francês Théo Arribage vença o ATP 250 de Almaty, no Cazaquistão.