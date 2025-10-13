Rafael Macedo é ouro no Grand Prix de Lima de Judô

Macedo confirmou favoritismo. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

Rafael Macedo conquistou nesta segunda-feira (13) a medalha de ouro da categoria médio (até 90 kg) do Grand Prix de Lima, no Peru, etapa válida pelo Circuito da Federação Internacional de Judô (IJF).

Número 5 do ranking mundial, o judoca da Sogipa venceu o azeri Murad Fatiyev, 16º do mundo, na decisão.

A luta começou com um yuko para o paulista, que foi retirado após revisão de vídeo, e uma punição para cada atleta. Com pouco mais de um minuto, Macedo recebeu uma segunda punição e logo a seguir conseguiu mais um yuko, que novamente foi retirado pela arbitragem.

Mas Rafael Macedo seguiu dominando a luta até conseguir ippon, com chave de braço, a 23 segundos do final.

Campanha até o pódio

Macedo venceu italiano Falcone na semifinal. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

Rafael estreou nas oitavas de final e em 48 segundos derrubou o colombiano Daniel Paz, por ippon.

Nas quartas, o rival foi o sérvio Boris Rutovic, superado com um ippon em 1min36seg. Já na semifinal, um combate duro e polêmico com o italiano Tiziano Falcone.

Após pontos retirados de ambos os judocas, no golden score, Macedo conseguiu um waza-ari e garantiu vaga na decisão contra Faiyev, que na primeira rodada havia eliminado Guilherme Schmidt (Sogipa), que disputou sua primeira competição nos 90 kg, após subir de peso e passar por cirurgia no joelho.