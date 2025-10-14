Rafael Buzacarini é prata no pesado e Brasil encerra Grand Prix de Lima na liderança

O Brasil encerrou o Grand Prix de Lima, no Peru, etapa válida pelo Circuito da Federação Internacional de Judô (IJF), na liderança do quadro de medalhas. No total foram 11 pódios, com quatro ouros, quatro pratas e três bronzes.
Nesta segunda-feira (13), foram dois ouros, com Rafael Macedo (90 kg) e Giovani Ferreira (100 kg), e duas pratas, com Leonardo Gonçalves (100 kg) e Rafael Buzacarini (+100 kg).
Buzacarini disputou a última luta da competição e acabou superado pelo tcheco Lukas Krpalék, 13º do ranking mundial, que venceu com uma imobilização no golden score.
Campanha
O judoca do Pinheiros (SP) fez o último ciclo olímpico no meio-pesado (até 100 kg) e mudou de categoria para Los Angeles-2028, após a aposentadoria de Rafael Silva.
Em Lima, o atual número 50 do mundo, fez sua estreia nas oitavas de final e com dois waza-aris venceu o esloveno Vito Dragic (65º).
Nas quartas, Bolo, como é chamado o judoca de 34 anos venceu o azeri Ushangi Kokauri, com um yuko. Com essa mesma pontuação, Rafael superou a semifinal contra o cipriota Giannis Antoniou, 33º da classificação mundial.
A decisão diante de Krpalék, que em 2014 foi campeão mundial e em 2016 foi campeão olímpico dos 100 kg e em 2019 venceu o Mundial e em 2021 os Jogos de Tóquio a categoria +100kg, foi equilibrada e os dois judocas foram para o golden score, com duas punições.
Mas Krpalék foi superior no tempo extra e com uma imobilização garantiu a medalha de ouro.
O pódio ainda teve o ucraniano Yehheniy Balyevskyy e o azeri Kanan Nasibov.
Já Lucas Lima (Pinheiros) venceu o uruguai Caraballo Sandy, por ippon, na primeira rodada, e o chileno Francisco Solís, também pela via rápida, nas oitavas de final, mas perdeu para Lukas Krpálek, nas quartas de final, com pontuação máxima.
Karol Gimenes perde disputa do bronze
Na categoria meio-pesado (até 78 kg) feminina, Karol Gimenes (Flamengo-RJ) foi até a disputa do bronze.
A 20ª do mundo venceu a cubana Lisrialis González, por waza-ari, e a colombiana Brenda Olaya, por yuko no golden score, avançando para a semifinal, quando perdeu para a francesa Kaila Issoufi (36ª) por yuko.
Com a derrota, ela disputou o bronze contra a canadense Coralie Godbut (35ª), que venceu com um ippon a 31 segundos do final, deixando brasileira com a quinta posição.
Já Beatriz Freitas (Pinheiros) caiu na estreia contra a finlandesa Emma Krapu.
A medalha de ouro foi ganha pela eslovena Metka Lobnik, que derrotou a francesa Issoufi, na decisão. O bronze foi dividido pela canadense Godbut e pela colombiana Olaya.
Brasileiras perdem na estreia do pesado
E no pesado feminino (+78 kg), as brasileiras não passaram da primeira luta.
Kátia Alves (Pinheiros) foi derrotada pela francesa Grace-Esther Lahou, no golden score, enquanto Giovanna Santos (Flamengo) perdeu para a cubana Dayanara Curbello, por ippon.
O pódio teve israelense Raz Hershko, ouro, a estoniana Emma-Melis Aktas, prata, e a israelense Yuli Alma Mishiner e a francesa Lahou, dividindo o bronze.