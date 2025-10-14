Quem são os candidatos a MVP da temporada da NFL?

Mayfield é um dos melhores quarterbacks da NFL até o momento. MIKE EHRMANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Um terço da temporada 2025/2026 da NFL já foi disputado. Após seis rodadas, equipes e atletas chamaram a atenção por conta dos desempenhos dentro de campo.

O troféu de MVP, concedido ao jogador mais valioso, é a principal premiação individual da Liga, e a partir da Semana 6 já é possível começar a especular quem merece ser o vencedor.

Zero Hora separou cinco nomes que entram na discussão pelo prêmio de MVP por conta do desempenho apresentado até o momento.

Baker Mayfield

Ele pode não ser o mais talentoso ou o mais técnico quarterback da NFL, mas Mayfield vem se mostrando o mais determinado de toda a liga até o momento. E essa entrega está sendo convertida em grandes atuações e momentos marcantes para o Tampa Bay Buccaneers.

A franquia apostou em Mayfield, que foi a primeira escolha do draft 2018, mas não teve sucesso no Cleveland Browns. A carreira do quarterback parecia fadada ao fracasso, mas ele renasceu nos Bucs. São 1.539 jardas lançadas, 12 touchdowns e apenas uma interceptação.

Patrick Mahomes

Patrick Mahomes está mantendo os Chiefs na disputa. DAVID EULITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O principal quarterback da NFL na atualidade pode vencer o prêmio de MVP pela terceira vez na carreira. O astro do Kansas City Chiefs sofre com desfalques no ataque, mas mesmo assim desempenha em um nível muito alto.

Mesmo sem alvos nas primeiras semanas, Mahomes encontrou soluções. O início dos Chiefs não foi positivo, com três derrotas, mas seria muito pior se o quarterback não fosse ele. São 1.514 jardas aéreas, 11 touchdowns e 2 interceptações, além de 2 touchdowns terrestres.

Jonathan Taylor

Jonathan Taylor é o running back dos Colts. ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O prêmio de MVP costuma ser dado a um quarterback, visto que é a posição mais importante do futebol americano. Porém, isso não impede que jogadores de outras posições entrem na discussão, ainda mais quando o impacto é grande.

Caso de Taylor, running back do Indianapolis Colts. Ele tem 603 jardas terrestres e 7 touchdowns marcados. O bom desempenho está ajudando a franquia com uma campanha 5-1, principalmente por tornar a vida do quarterback Daniel Jones mais fácil.

Josh Allen

Allen é o atual MVP da NFL. KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O atual vencedor do prêmio teve um início arrasador, mantendo o ritmo da última temporada. No entanto, Allen não impediu que o Buffalo Bills perdesse as duas últimas partidas. Foram duas interceptações lançadas por ele na derrota para os Falcons, por exemplo.

Mesmo assim, os números do quarterback são bons: 1.397 jardas aéreas, 11 touchdowns e 4 interceptações. Correndo com a bola, Allen tem 254 jardas e 3 touchdowns. Ele costuma engrenar na metade final da temporada e deve seguir na briga pelo MVP até o final.

Justin Herbert

Justin Herbert teve início forte, inclusive em jogo no Brasil. LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Outro nome que começou muito bem, mas decaiu nas últimas semanas, foi Herbert. O quarterback do Los Angeles Chargers foi decisivo nas três primeiras rodadas, em especial no jogo disputado no Brasil contra os Chiefs.