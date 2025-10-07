Quem são os brasileiros favoritos no Mr. Olympia 2025

Ramon Dino desponta como um dos favoritos na categoria Classic Physique. Rodrigo Dod / Savaget Group

O Mr. Olympia 2025 contará com 59 brasileiros classificados para a disputa. São 31 homens e 28 mulheres. As competições e a feira de exposições serão no Las Vegas Convention Center, com eventos preliminares, incluindo o Olympia Amador nesta terça (7) e quarta (8), no hotel Resorts World.

As etapas principais serão realizadas entre quinta (9) e domingo (12). O Brasil tem grandes esperanças de pódio nas categorias Wellness e Classic Physique.

Destaques e favoritos brasileiros

A 61ª edição do torneio pode marcar um inédito título masculino para o Brasil, com Ramon Dino despontando como um dos favoritos na categoria Classic Physique. Ele disputará o topo sem o hexacampeão canadense CBum (aposentado) e Urs Kalecinski, que migrou para a Open.

Na Open, a briga promete ser intensa com os três últimos campeões (Derek Lunsford, Hadi Choopan e Samson Dauda), além da novidade Urs Kalecinski. O Brasil será representado por Vitaliy "Goodvito" Ugolnikov, russo naturalizado e campeão do Arnold Classic Brasil.

A categoria Wellness, dominada pelas brasileiras, não terá a tricampeã Francielle Mattos. O foco fica no esperado duelo entre a atual campeã Isa Pereira Nunes e a vice-campeã do Arnold Classic 2025, Eduarda Bezerra.

Brasileiros classificados para o Mr. Olympia 2025

Categorias masculinas

Open

Rafael Brandão - anunciou que não participará

Vitalii ‘Goodvito’ Ugolnikov (russo, mas mora no Brasil)

Classic Physique

Diego Gallindo (colombiano, mas mora no Brasil)

Eric Wildberger

Fábio Junio

Gabriel Pereira

Kenny Moreira

Livinho

Manuel Ângelo

Marcello Horse

Matheus Menegate

Ramon Dino

Men’s Physique:

Diogo Basaglia

Edvan Palmeira

Emerson Costa

Emmanuel Costa

Felipe Gonçalves

Guilherme Gualberto

Jefferson Lima

Julio Soares

Lucas Viudes

Mauro Fialho

Rafael Oliveira

Vinicius Mateus

Vitor Chaves

212

Fran Barrios (argentino, mas mora no Brasil)

Lucas Coelho

Lucas Garcia

Luiz Esteves

Vitor Porto

Wheelchair:

Gorila Albino

Categorias femininas

Wellness

Andreia Gadelha

Camile Luz

Daniele Mendonça

Eduarda Bezerra

Francielle Mattos - anunciou que não participará

Giselle Machado

Isa Pereira Nunes

Isamara Santos

Maria Rita Penteado

Michelle Ibata

Pamela Rodrigues

Raeli Dias

Rayane Fogal

Renata Guaraciaba

Valquiria Lopes

Bikini

Alice Rocha

Isa Pecini

Mirian Barbosa

Nivea Campos

Women’s Physique:

Amanda Machado

Carol Alves

Nana Silva

Natalia Coelho

Zama Benta

Women’s Bodybuilding:

Alcione Barreto

Leyvina Barros

Figure