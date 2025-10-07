Quem são os brasileiros favoritos no Mr. Olympia 2025

O Mr. Olympia 2025 contará com 59 brasileiros classificados para a disputa. São 31 homens e 28 mulheres. As competições e a feira de exposições serão no Las Vegas Convention Center, com eventos preliminares, incluindo o Olympia Amador nesta terça (7) e quarta (8), no hotel Resorts World.
As etapas principais serão realizadas entre quinta (9) e domingo (12). O Brasil tem grandes esperanças de pódio nas categorias Wellness e Classic Physique.
Destaques e favoritos brasileiros
A 61ª edição do torneio pode marcar um inédito título masculino para o Brasil, com Ramon Dino despontando como um dos favoritos na categoria Classic Physique. Ele disputará o topo sem o hexacampeão canadense CBum (aposentado) e Urs Kalecinski, que migrou para a Open.
Na Open, a briga promete ser intensa com os três últimos campeões (Derek Lunsford, Hadi Choopan e Samson Dauda), além da novidade Urs Kalecinski. O Brasil será representado por Vitaliy "Goodvito" Ugolnikov, russo naturalizado e campeão do Arnold Classic Brasil.
A categoria Wellness, dominada pelas brasileiras, não terá a tricampeã Francielle Mattos. O foco fica no esperado duelo entre a atual campeã Isa Pereira Nunes e a vice-campeã do Arnold Classic 2025, Eduarda Bezerra.
Brasileiros classificados para o Mr. Olympia 2025
Categorias masculinas
Open
- Rafael Brandão - anunciou que não participará
- Vitalii ‘Goodvito’ Ugolnikov (russo, mas mora no Brasil)
Classic Physique
- Diego Gallindo (colombiano, mas mora no Brasil)
- Eric Wildberger
- Fábio Junio
- Gabriel Pereira
- Kenny Moreira
- Livinho
- Manuel Ângelo
- Marcello Horse
- Matheus Menegate
- Ramon Dino
- Men’s Physique:
- Diogo Basaglia
- Edvan Palmeira
- Emerson Costa
- Emmanuel Costa
- Felipe Gonçalves
- Guilherme Gualberto
- Jefferson Lima
- Julio Soares
- Lucas Viudes
- Mauro Fialho
- Rafael Oliveira
- Vinicius Mateus
- Vitor Chaves
212
- Fran Barrios (argentino, mas mora no Brasil)
- Lucas Coelho
- Lucas Garcia
- Luiz Esteves
- Vitor Porto
- Wheelchair:
- Gorila Albino
Categorias femininas
Wellness
- Andreia Gadelha
- Camile Luz
- Daniele Mendonça
- Eduarda Bezerra
- Francielle Mattos - anunciou que não participará
- Giselle Machado
- Isa Pereira Nunes
- Isamara Santos
- Maria Rita Penteado
- Michelle Ibata
- Pamela Rodrigues
- Raeli Dias
- Rayane Fogal
- Renata Guaraciaba
- Valquiria Lopes
Bikini
- Alice Rocha
- Isa Pecini
- Mirian Barbosa
- Nivea Campos
- Women’s Physique:
- Amanda Machado
- Carol Alves
- Nana Silva
- Natalia Coelho
- Zama Benta
- Women’s Bodybuilding:
- Alcione Barreto
- Leyvina Barros
Figure
- Manuella Lima
- Saionara Rebelo