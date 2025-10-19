Quem foram os vencedores do Mr. Olympia Brasil 2025

Campeão da categoria Classic Physique, Ruff Diesel (D) posou ao lado de Pantera (E), influenciador e competidor. Reprodução / YouTube / Musclecontest International

Considerado o maior evento de fisiculturismo e nutrição esportiva da América Latina, o Mr. Olympia Brasil 2025 definiu seus campeões neste final de semana. O evento, realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo, começou na sexta-feira (17) e terminou na tarde deste domingo (19).

Esta é a quinta edição do evento. Neste ano, cerca de 1.110 atletas participaram da competição, sendo 150 estrangeiros e 45 profissionais.

O Mr. Olympia Brasil 2025 também distribuiu 45 Pro Cards, certificado da Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness (IFBB) para que atletas amadores participem de competições do circuito profissional de fisiculturismo.

Quem foram os campeões do Mr. Olympia Brasil 2025

Os primeiros campeões das categorias profissionais foram definidos ainda no sábado (18). Veja abaixo.

Classic Physique

Principal categoria do Mr. Olympia Brasil, a Classic Physique foi vencida pelo norte-americano Terrence Ruffin nesta edição. Conhecido como Ruff Diesel, ele era favorito ao título após conquistar o terceiro lugar no Mr. Olympia — cuja vitória ficou com o brasileiro Ramon Dino.

Dois fisiculturista brasileiros completaram o pódio na categoria: Fábio Junio terminou em segundo lugar, seguido por Jhone Jhoninho.

Com o título, Ruffin se aproxima da disputa da próxima edição do Mr. Olympia. Para carimbar a vaga, o norte-americano precisa vencer mais um campeonato internacional na categoria.

A Classic Physique começou a ser disputada em 2011, a fim de destacar físicos atléticos, sem definição muscular excessiva. Os critérios de avaliação incluem simetria, tom muscular, beleza física, apresentação geral, confiança e atitude do atleta no palco.

212

Felipe Moraes conquistou o título na categoria 212, criada em 2008 para disputa de atletas com até 212 libras — 96kg. O segundo lugar ficou com Fabrício Moreira, seguido de Andrey Pereira em terceiro.

Neste grupo, os competidores exibem físicos mais musculosos do que no Classic Physique. Os jurados avaliam critérios como tamanho e definição muscular, simetria e equilíbrio na demonstração de todos os grupos de músculos, além da simetria.

Bikini

Exclusiva para mulheres, a categoria Bikini teve uma estrangeira como campeã no Mr. Olympia Brasil 2025: Sharon Ramos, da República Dominicana. O pódio ainda contou com as brasileiras Bruna Toigo, em segundo, e Maria Alexsandra Rocha, em terceiro.

Na categoria, busca-se observar um físico mais atlético e que não tenha excesso de definição muscular. Os critérios avaliados vão da saúde do cabelo e da pele à simetria corporal e proporção.

Destaque no amador

Ainda no sábado, uma história de superação foi destaque no Mr. Olympia 2025. Ex-feirante, Rodrigo Pantera venceu a categoria amadora do Classic Physique Open C. Ele também conquistou o "overall", como vencedor de todas as subcategorias do amador.

Com a vitória, o baiano foi um dos 24 atletas amadores a conquistar o Pro Card. A partir de agora, Pantera poderá disputar competições do circuito profissional.

— Levei cinco anos trabalhando na feira, depois trabalhei como pedreiro e repositor no mercado. Depois disso, decidi seguir a minha carreira, com fé e coragem segui o que queria da minha vida: viver disso que estou vivendo agora, de ser um atleta, influenciador — disse pouco antes de subir ao palco.

Emocionado, Pantera recebeu o troféu e afirmou que vai buscar a vaga para o Mr. Olympia 2026.

— A gente vai trabalhar ainda mais pesado e pegar a vaga para o Olympia competindo com o Ramon.

Pro Cards

Além de Pantera, veja todos os atletas amadores que conquistaram o Pro Card no Mr. Olympia Brasil 2025.