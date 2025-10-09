Quem é Mike Sommerfeld, principal concorrente de Ramon Dino no Mr. Olympia

O brasileiro Ramon Dino se consolidou nos últimos anos como um dos nomes mais populares do fisiculturismo mundial. Após a aposentadoria de Cbum, hexacampeão da categoria Classic Physique, o brasileiro pode enfim vencer o Mr. Olympia. Para isso, terá de superar um outro rival. O alemão Mike Sommerfeld.
Aos 30 anos, ele chega como favorito ao lado de Dino na principal categoria do evento, que ocorrerá neste sábado (11), em Las Vegas. No ano passado, quando o brasileiro terminou na quarta colocação, Sommerfeld foi vice-campeão, perdendo justamente para Cbum, que o coloca neste ano como o principal candidato ao título.
O alemão está no fisiculturismo desde os 20 anos, quando ficou em terceiro lugar no Arnold Classic Europe, na categoria amadora. Inspirado em Arnold Schwarzenegger e em Frank Zane, outra lenda do esporte, ele cresceu de forma rápida na modalidade, disputando o Mr. Olympia pela primeira vez em 2021, já na categoria Classic Physique.
Na temporada de estreia na principal competição do fisiculturismo, Sommerfeld ficou com a sétima colocação. Desde então, nunca ficou fora do top-10, com a melhor posição conquistada no ano passado.
Neste ano, o alemão conquistou o título da categoria no Arnold Classic Ohio, que foi disputado em março. Ele superou nomes de destaque da categoria como os americanos Matthew Greggo e Logan Franklin. Ramon Dino não esteve na disputa.
Na checagem de peso e altura realizada nesta quinta-feira (9), o alemão alcançou 92 kg. Ele mede 1,75m
Confira abaixo as participações de destaque da carreira de Mike Sommerfeld
Categoria 212:
- IFBB Romania Muscle Fest Pro 2019 - 13º lugar
Categoria Classic Physique:
- IFBB Romania Muscle Fest Pro 2020 - 6º lugar
- IFBB British Grand Prix 2020 - 2º lugar
- IFBB Xtreme Bodybuilding & Fitness Pro 2021 - 1º lugar
- IFBB Poland Supershow Pro 2021 - 1º lugar
- IFBB Mr. Olympia 2021 - 7º lugar
- IFBB Mr. Olympia 2022 - 5º lugar
- IFBB Battle of Bogota Pro 2023 - 1º lugar
- IFBB Mr. Olympia 2023 - 8º lugar
- IFBB Mr. Olympia 2024 - 2º lugar
- Arnold Classic 2025 - 1º lugar