Quem é Jaume Munar, adversário de João Fonseca na semifinal do ATP 500 da Basileia

Tenista espanhol é o número 42 do ranking. Jaume Munar / Reprodução / Instagram

João Fonseca está pela primeira vez em uma semifinal de um torneio ATP 500. O brasileiro terá como adversário Jaume Munar, 28 anos, no campeonato disputado na Basileia, Suíça.

Número 42 do mundo, o espanhol teve como melhor ranking a 37ª colocação, em setembro deste ano. Na carreira, Munar totaliza 117 vitórias e 157 derrotas.

Leia Mais João Fonseca vira contra canadense e avança à semifinal de um ATP 500 pela primeira vez na história

Retrospecto positivo

Na temporada, ele tem retrospecto positivo, com campanha 27/23, mas ainda não conquistou nenhum título. Munar iguala a semifinal do ATP 500 de Dallas, em fevereiro, como melhor resultado até o momento.

No ATP 500 da Basileira, o espanhol venceu Remy Bertola na primeira partida. Nas oitavas, surpreendeu contra Ben Shelton, segundo cabeça de chave do torneio.

Nas quartas de final, Munar venceu Félix Auger-Aliassime por W.O. O canadense desistiu por conta de lesão, mas já havia perdido o primeiro set.