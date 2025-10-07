Quem é Ali Bilal, um dos fisiculturistas favoritos no Mr. Olympia 2025

Após vencer o Arnold Classic Ohio deste ano, o fisiculturista afegão criticou abertamente o ícone Arnold Schwarzenegger. @alihealth_1 / Instagram / Reprodução

Ali Bilal é um dos grandes favoritos para conquistar o Mr. Olympia 2025. O fisiculturista do Afeganistão disputa na categoria Men's Physique, prevista para este sábado (11).

Foi ele o grande campeão do Arnold Classic Ohio, em março. Na ocasião, o atleta superou o brasileiro Diogo Montenegro, que havia a edição anterior do torneio e era um dos favoritos ao título deste ano.

Além disso, Ali Bilal, também conhecido como Fakir Mohammad, ficou em segundo lugar no Mr. Olympia do ano passado, perdendo para Ryan Terry, do Reino Unido.

Carreira

Nascido em 1997, Ali Bilal iniciou sua carreira no fisiculturismo em 2018, rapidamente ganhando destaque em competições europeias. No mesmo ano, conquistou o terceiro lugar no Campeonato Europeu.

Em 2019, venceu a categoria Men’s Physique na President Santonja Cup. Sua estreia em uma grande competição, o Arnold Classic Europe Elite Pro de 2020, resultou na sétima posição.

Treta com Schwarzenegger

Após vencer o Arnold Classic Ohio deste ano, o fisiculturista afegão criticou abertamente o ícone do bodybuilding, Arnold Schwarzenegger.

Ali Bilal anunciou que não competiria mais no evento por se sentir desvalorizado. A crítica surgiu depois que Schwarzenegger ridicularizou a categoria Men's Physique devido ao uso de bermudas (a única categoria em que os atletas não exibem as pernas).

Bilal declarou: "Este foi meu último Arnold Classic. Nunca mais farei um show onde não me sinto bem-vindo ou valorizado. Trabalhei muito para atingir meu físico e não parece certo competir em um show onde o próprio Arnold zomba da divisão e a chama de 'falsa'. Se eles realmente quisessem ver pernas, deveriam ter convidado a divisão 212 em vez da Men's Physique".



