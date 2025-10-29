Quem é a joia de 15 anos do Palmeiras que encanta a Europa e pode ter multa de R$ 620 milhões

Depois de revelar Endrick e Estêvão, o Palmeiras tem mais uma joia na mira dos clubes europeus: Eduardo Conceição, de apenas 15 anos e ainda sem contrato com a equipe profissional, já recebe sondagens do Velho Continente e, em dezembro, deverá assinar seu primeiro vínculo com a equipe alviverde, quando completará 16 anos. A expectativa é que a multa do atacante gire em torno de 100 milhões de euros (R$ 620 milhões, na cotação atual).

Nascido na capital paulista, Eduardo chegou ao Palmeiras em 2018, ainda aos oito anos. Desde a última temporada, o atacante era uma peça valorizada nas categorias de base da equipe alviverde. Não à toa, marcou seis gols nas 15 partidas que disputou na campanha vitoriosa do Campeonato Paulista sub-15.

Agora no sub-17, Eduardo continua como uma peça importante das categorias de inferiores alviverde. Foi às redes 13 vezes em 37 jogos. No último duelo, com o Guarani, marcou um dos gols na vitória por 3 a 1. A partida também foi a primeira que o Palmeiras disputou desde que boa parte do elenco foi afastada por questões disciplinares e o clube decidiu disputar a reta final da temporada com o sub-16.

Eduardo, pela idade e pelo potencial que desperta interesse da Europa, não foi afastado. Nesta semana, o jornal espanhol As destacou o jovem, comparando-o com Estêvão, hoje no Chelsea, quando começou a despontar no futebol brasileiro.

"Loucura por Eduardo, a grande joia do Palmeiras depois de Estêvão. Sua capacidade ofensiva recorda ao que Estêvão oferecia quando começou a aparecer, e agora brilha na elite da Premier League", pontuou a publicação. A tendência é que o atacante passe a ganhar minutos no profissional ao longo dos próximos anos, até atingir a maioridade.

Esse processo se deu com Estêvão, Endrick e Vitor Reis, principais vendas da base nos últimos anos. Somados, renderam 146 milhões de euros aos cofres do Palmeiras (R$ 907 milhões) e auxiliaram a gestão da presidente Leila Pereira a reforçar o elenco ao longo dos últimos anos.