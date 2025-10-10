Esportes

Em Seul
Notícia

Quarteto ofensivo brilha, e Seleção Brasileira goleia a Coreia do Sul em amistoso preparatório para a Copa

Com dois gols de Estêvão, dois de Rodrygo e um de Vini Jr., time comandado por Carlo Ancelotti venceu por 5 a 0 no Seoul World Cup Stadium

Alex Torrealba

