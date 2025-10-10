A fase de testes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 começou com grande atuação diante da Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10), no Seoul World Cup Stadium, em Seul. Com dois gols de Estêvão, dois de Rodrygo e um de Vini Jr., o Brasil venceu por 5 a 0. Mais importante do que o resultado, Carlo Ancelotti saiu com algumas certezas para os próximos jogos.
Na terça-feira (14), às 7h30min (de Brasília), a Seleção Brasileira terá o Japão, em Tóquio, como adversário. Até o Mundial do próximo ano, o Brasil ainda deve enfrentar duas seleções africanas e duas europeias.
Primeiro tempo
A ideia de um quarteto ofensivo se mostrou positiva na primeira etapa. Ancelotti escalou Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vinícius Júnior mais avançados, com objetivo de criar oportunidades e envolver a defesa adversária. Além dos quatro, essa formação também beneficiou os dois meio-campistas, que se alternavam na fase ofensiva.
Gol
Após dois chutes de fora da área que foram para fora, o Brasil marcou o primeiro gol com uma jogada de Premier League. Aos 12 minutos, Bruno Guimarães, do Newcastle, deu um passe que cortou a defesa sul-coreana e encontrou Estêvão, do Chelsea, que apareceu livre nas costas da marcação. O jovem de 18 anos finalizou com categoria para marcar pela segunda vez com a camisa da Seleção.
O Brasil não tirou o pé depois do gol. Aos 17 minutos, Estêvão cruzou na cabeça de Casemiro, mas o volante estava impedido, e o gol foi anulado. Rodrygo, com um chute rasteiro parou na perna do goleiro sul-coreano, e Vini Jr. de letra, após cruzamento de Matheus Cunha, parou no defensor, quase ampliaram.
Rayo amplia
A Seleção Brasileira, no entanto, teve paciência para marcar o segundo aos 40 minutos. Uma troca de passes que durou pelo menos dois minutos resultou em um golaço.
Vini Jr. recebeu na esquerda, gingou e passou para Rodrygo dentro da área. O camisa 10 deu um corta-luz e já se posicionou para receber o passe de Casemiro. O Rayo fintou o defensor e finalizou de chapa para ampliar o marcador.
Segundo tempo
O Brasil voltou do intervalo no mesmo ritmo da primeira etapa. Logo no primeiro minuto, Estêvão pressionou o zagueiro Min-jae Kim e conseguiu roubar a bola. Ele ficou cara a cara com o goleiro e finalizou com categoria para ampliar.
Dois minutos depois, a pressão alta deu resultado novamente. Casemiro roubou a bola no meio de campo e tocou para Vini Jr. Mesmo sem olhar, ele assistiu Rodrygo, livre, que não teve problema para marcar o quarto da Seleção.
Tranquilidade e quinto gol
O ritmo avassalador deu lugar a um mais calmo. O Brasil controlou as ações no restante do segundo tempo, enquanto os sul-coreanos buscavam um gol de honra. No entanto, o sistema defensivo brasileiro se mostrou sólido.
O placar definido permitiu Ancelotti realizar testes, como a estreia de Paulo Henrique, do Vasco, na lateral-direita.
A Coreia do Sul deixou espaços e o Brasil não perdoou. Matheus Cunha deu um belo lançamento para Vini Jr., que limpou o defensor e finalizou para o fundo do gol.
FICHA TÉCNICA
Amistoso — 10/10/2025
Coreia do Sul (0)
Hyeon-woo Jo; Ju-sung Kim, Lee Tae-seok, Min-jae Kim (Jin-seob Park, 16’/2ºT), Yu-min Cho e Young-woo Seol; Jae-sung Lee (Jin-kyu Kim, 16’/2ºT), In-Beom Hwang (Jens Castrop, INT), Seung-Ho Paik (Du-jae Won, 31’/2ºT) e Kang-in Lee (Dong-gyeong Lee, 36’/2ºT); Heung-min Son (Hyun-gyu Oh, 16’/2ºT). Técnico: Myung Bo Hong.
Brasil (5)
Bento; Vitinho (Paulo Henrique, 25’/2ºT), Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Carlos Augusto, 25’/2ºT); Casemiro e Bruno Guimarães (André, 35’/2ºT); Estêvão (Lucas Paquetá, 25’/2ºT), Rodrygo, Matheus Cunha (Igor Jesus, 35’/2ºT) e Vini Jr. (Richarlison, 35’/2ºT). Técnico: Carlo Ancelotti.
GOLS: Estêvão, aos 12 minutos do primeiro tempo e 1 minuto do segundo tempo; Rodrygo, aos 40 minutos do primeiro tempo e aos 3 minutos do segundo tempo; Vini Jr. Aos 32 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS: Ju-sung Kim (C), Min-jae Kim (C), Gabriel Magalhães (B), Du-jae Won (C).
ARBITRAGEM: Abdurahman Ibrhaim Al-Jassim, auxiliado por Taleb Slem Al-Marri e Saoud Ahmed Almaqaleh. VAR: Khamis Mohamed Al-Marri (quarteto do Catar).
LOCAL: Seoul World Cup Stadium, em Seul
Próximo jogo
Terça-feira - 14/10
7h30min — Japão x Brasil
Estádio de Tóquio (Amistoso)