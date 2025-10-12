Quanto Ramon Dino faturou com o título do Mr. Olympia; veja valores

Ramon Dino é o campeão da categoria Classic Physique do Mr. Olympia 2025. O brasileiro conquistou o seu primeiro título neste domingo (12), em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Esta foi a quinta participação de Dino na competição. Antes desta edição, ele tinha como melhor colocação o vice-campeonato em 2022 e 2023. Sendo assim, a melhor premiação recebida pelo acreano é neste ano.
Por ter conquistado o título, o acreano embolsou US$ 100 mil, o que equivalente a cerca de R$ 552 mil. O valor é superior ao somatório de todas as outras participações de Dino, que totalizam R$ 260 mil.
Pioneiro na categoria masculina
A conquista de Ramon Dino é a primeira de um homem brasileiro na competição. Em contrapartida, as mulheres já levantaram 13 troféus, incluindo dois neste ano.
Na categoria Women's Physique, o título ficou com Natalia Coelho. Já na Wellness, Eduarda Bezerra foi a campeã. A dupla faturou 50 mil dólares, cerca de R$ 276 mil.