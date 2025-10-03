Quando será o Mr. Olympia 2025 e onde assistir

O Mr. Olympia 2025 começa na próxima quinta-feira (9) e vai até o dia 12 de outubro. A 61ª edição do principal campeonato de fisiculturismo do mundo será disputada em Las Vegas, nos Estados Unidos.
O Brasil estará representado por 59 atletas, sendo 31 homens e 28 mulheres. Ramon Dino segue sendo o principal representante do país, na categoria Classic Physique.
No entanto, dos 10 títulos conquistados pelo Brasil no Mr. Olympia, todos foram vencidos por mulheres. A categoria Wellness é a categoria na qual as brasileiras dominam.
Onde assistir ao Mr. Olympia 2025
O evento não terá transmissão de nenhum canal brasileiro. O torneio tem um pay-per-view chamado OlympiaTV, pelo qual serão transmitidas todas as competições.