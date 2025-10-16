Qual o próximo torneio que João Fonseca irá jogar?

João já volta a jogar na próxima semana. ADRIAN DENNIS / AFP

Eliminado do ATP 500 de Bruxelas na última terça (14), João Fonseca voltará à quadra já na próxima semana. O carioca de 19 anos irá disputar o ATP 500 da Basileia, na Suíça, a partir de segunda-feira (20).

O brasileiro ainda não tem adversário definido na primeira rodada do torneio suíço.

Sem poder ser cabeça de chave, o brasileiro pode enfrentar nomes como Taylor Fritz e Casper Ruud ao longo das rodadas. Já na semana seguinte, viaja à França, para o último Masters 1000 do ano, em Paris.