Qual o próximo torneio que João Fonseca irá jogar?

Eliminado do ATP 500 de Bruxelas na última terça (14), João Fonseca voltará à quadra já na próxima semana. O carioca de 19 anos irá disputar o ATP 500 da Basileia, na Suíça, a partir de segunda-feira (20).
O brasileiro ainda não tem adversário definido na primeira rodada do torneio suíço.
Sem poder ser cabeça de chave, o brasileiro pode enfrentar nomes como Taylor Fritz e Casper Ruud ao longo das rodadas. Já na semana seguinte, viaja à França, para o último Masters 1000 do ano, em Paris.
Atualmente, João Fonseca é o atual número 45 do ranking mundial da ATP. No ano, ele tem 21 vitórias e 14 derrotas, com um título conquistado — ATP 250 de Buenos Aires, ainda no começo do ano.