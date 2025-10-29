Qual o próximo torneio de João Fonseca, após eliminação no Masters 1000 de Paris

Eliminado do Masters 1000 de Paris nesta quarta-feira (29), João Fonseca voltará à quadra já na próxima semana. O carioca de 19 anos, 24º do mundo, irá disputar o ATP 250 de Atenas, na Grécia, a partir de domingo (2).
O brasileiro ainda não tem adversário definido na estreia, mas o torneio, com final prevista para o próximo dia 8, promete ser desafiador. O ATP 250 de Atenas reunirá nomes de peso do circuito, como Novak Djokovic (5º) e Stefanos Tsitsipas (33º), ambos já confirmados na chave, que será sorteada nos próximos dias.
Antes sediado em Belgrado, o evento foi transferido para a capital grega por razões políticas na Sérvia e continua sob direção de Djordje Djokovic, irmão do ex-número 1 do mundo.
Depois de competir em Atenas, João Fonseca já tem prevista uma partida de exibição contra Carlos Alcaraz, em 8 de dezembro. Vale destacar que isso não impede que o brasileiro participe de outras competições neste período.