PSG vence Barcelona de virada, e Borussia Dortmund goleia: veja os resultados desta quarta-feira na Champions League

Depois de um dia marcado por goleadas, a segunda rodada da fase de liga da Champions League foi mais equilibrada nesta quarta-feira (1º). Três dos nove duelos terminaram empatados.
O grande confronto do dia foi entre Barça e PSG, com emoção até o final. Sob seus domínios, os catalães saíram na frente, mas tomaram a virada para os franceses, com o gol de Gonçalo Ramos, aos 45 do segundo tempo: 2 a 1 para o atual campeão europeu.
Juventus e Manchester City, ambos como visitantes, também sofreram gols no final de suas partidas, mas não perderam — ficaram no empate em 2 a 2, contra Villarreal e Monaco, respectivamente. Leverkusen e PSV empataram em 1 a 1.
As goleadas ficaram por conta do Borussia Dortmund e do Newcastle. Em casa, os alemães venceram o Bilbao por 4 a 1. Já na Bélgica, os ingleses bateram o USG por 4 a 0.
Na Inglaterra, o Arsenal venceu os Olympiacos por 2 a 0. Na Itália, o Napoli bateu o Sporting por 2 a 1.
Os resultados dos jogos desta quarta-feira (1º)
- Qarabag 2x0 København
- USG 0x4 Newcastle
- Arsenal 2x0 Olympiacos
- Monaco 2x2 Manchester City
- Barcelona 1x2 PSG
- Leverkusen 1x1 PSV
- Dortmund 4x1 Athletic Bilbao
- Napoli 2x1 Sporting
- Villarreal 2x2 Juventus
Os demais jogos da segunda rodada
Terça-feira (30/9)
- Atalanta 2x1 Club Brugge
- Kairat 0x5 Real Madrid
- Atlético de Madrid 5x1 Frankfurt
- Bodo/Glimt 2x2 Tottenham
- Chelsea 1x0 Benfica
- Galatasaray 1x0 Liverpool
- Inter 3x0 Slavia Praha
- Marseille 4x0 Ajax
- Pafos 1x5 Bayern