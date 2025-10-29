PSG só empata com Lorient e perde Doué lesionado, mas segue líder

O Paris Saint-Germain não passou de um empate em 1 a 1 em sua visita ao Lorient nesta quarta-feira (29), pela 10ª rodada do Campeonato Francês, em jogo em que o atacante Désiré Doué saiu lesionado, a menos de uma semana do duelo com o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.
O PSG, que na rodada passada havia recuperado a liderança, soma agora 21 pontos, um à frente do Monaco (2º), que horas depois bateu o Nantes (15º) fora de casa por 5 a 3.
O terceiro colocado é o Olympique de Marselha, que perdeu a oportunidade de igualar a pontuação dos parisienses ao ficar no empate em 2 a 2 com o Angers (13º).
Jogando fora de casa, o PSG contou com o Bola de Ouro Ousmane Dembélé e o zagueiro brasileiro Marquinhos como titulares, além do retorno do meio-campista João Neves, desfalque desde meados de setembro, que entrou no segundo tempo.
O parisiense só abriu o placar no início do segundo tempo, quando Nuno Mendes foi às redes batendo de direita (49'), mas o empate do Lorient veio instantes depois, com gol do brasileiro Igor Silva (51').
A partir daí, o herói da partida foi o goleiro Yvon Mvogo, autor de várias defesas espetaculares para parar o poderoso ataque do PSG.
"Não merecemos a vitória", admitiu o técnico Luis Enrique. "É uma pena, porque precisamos dos pontos e queremos conquistá-los. Eles se defenderam muito bem."
Além do tropeço contra o 16º colocado, outra má notícia para o treinador espanhol foi a lesão de Doué, que sentiu a coxa direita e deixou o campo de maca ao ser substituído (60').
"É sempre uma má notícia quando há lesões. É uma lesão rara. Não sei exatamente o que é, espero que não seja grave", disse Luis Enrique após o apito final.
Depois do jogo, Doué saiu do vestiário de muletas e sem apoiar o pé direito no chão enquanto caminhava em direção ao ônibus da equipe, observou um jornalista da AFP.
-- Resultados da 10ª rodada do Campeonato Francês e classificação:
- Quarta-feira:
Metz - Lens 2 - 0
Nice - Lille 2 - 0
Le Havre - Brest 1 - 0
Lorient - PSG 1 - 1
Toulouse - Rennes 2 - 2
Strasbourg - Auxerre 3 - 0
Nantes - Monaco 3 - 5
Paris FC - Lyon 3 - 3
Olympique de Marselha - Angers 2 - 2
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. PSG 21 10 6 3 1 20 9 11
2. Monaco 20 10 6 2 2 23 16 7
3. Olympique de Marselha 19 10 6 1 3 24 11 13
4. Strasbourg 19 10 6 1 3 21 12 9
5. Lyon 19 10 6 1 3 16 12 4
6. Lens 19 10 6 1 3 14 10 4
7. Lille 17 10 5 2 3 22 13 9
8. Nice 17 10 5 2 3 16 15 1
9. Toulouse 14 10 4 2 4 17 15 2
10. Rennes 12 10 2 6 2 14 16 -2
11. Le Havre 12 10 3 3 4 12 16 -4
12. Paris FC 11 10 3 2 5 17 20 -3
13. Angers 10 10 2 4 4 8 14 -6
14. Brest 9 10 2 3 5 14 18 -4
15. Nantes 9 10 2 3 5 10 15 -5
16. Lorient 9 10 2 3 5 13 22 -9
17. Auxerre 7 10 2 1 7 7 16 -9
18. Metz 5 10 1 2 7 8 26 -18
