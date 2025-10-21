PSG faz 7 em passeio sobre Bayer Leverkusen na Alemanha e lidera Champions League

O Paris Saint-Germain não teve dificuldade em manter os 100% de aproveitamento pela Champions League. O atual campeão visitou o Bayer Leverkusen, na BayArena, na Alemanha, e goleou por 7 a 2, pela terceira rodada da fase de liga do torneio.

Com Marquinhos e Dembelé no banco, voltando de lesões, Luis Enrique contou com outros astros do time para desfilar bom futebol. Pacho, Doué (duas vezes), Kvaratskhelia, Nuno Mendes marcaram para os franceses. Dembelé ainda fez o sexto, três minutos depois de entrar no segundo tempo, e Vitinha fechou a conta. Aleix Garcia fez os gols alemães.

A vitória coloca o PSG na liderança da Champions, com nove pontos. É a mesma pontuação de Inter de Milão e Arsenal, que também venceram nesta terça-feira, mas os franceses têm melhor saldo de gols.

O jogo parecia ser de estudo nos minutos iniciais, mas logo o PSG deu as caras. Após um escanteio curto, Nuno Mendes cruzou para o zagueiro Pacho abrir o placar.

A pressão parisiense aumentou ainda mais. Foi quando o zagueiro Zabarnyi caiu com a mão na bola e deu um pênalti ao Bayer. O árbitro espanhol Jesús Gil Manzano precisou ir ao VAR confirmar a penalidade. Grimaldo acertou a trave.

A situação alemã ficou mais dramática quando Andrich recebeu vermelho por cotovelada em Doué. Menos mal que a desvantagem numérica durou pouco, graças a novo pênalti de Zabarnyi, que puxou Kofane e foi expulso. Desta vez, Aleix García cobrou e empatou.

O PSG não se abalou e voltou a assumir a frente no placar. Kvaratskhelia rolou para Doué, que marcou já com 40 minutos do primeiro tempo. Foi, então, uma maratona de gols franceses.

Em jogada individual, o georgiano invadiu a área e fez o terceiro, aos 44. No acréscimo, aos 48, Doué recebeu inversão de Hakimi, cortou para o meio e transformou o placar em goleada com o quarto gol.

O segundo tempo não mudou o tom. O PSG até pareceu tirar o pé, mas tinha domínio sobre o Bayer. Logo aos cinco minutos, Vitinha fez jogada individual e deixou Nuno Mendes na boa para fazer o quinto.

Abalado, o Bayer não conseguia mais apresentar recursos para uma reação. Da individualidade de Aleix Garcia, com um chutaço de fora da área, veio outro desconto, indefensável para o goleiro Chevalier.

Com 5 a 2 no placar, Luis Enrique fez mudanças e testes. Entre as substituições, veio Ousmane Dembelé, festejado pela torcida ao som de 'Ballon D'Or', em referência ao prêmio de melhor do mundo recebido pelo camisa 10.

A primeira participação do craque no jogo foi empurrar para as redes o passe de Barcola, já dentro da área. Era o sexto gol parisiense.

Não era apenas o placar que demonstrava a superioridade. Aos 40 minutos do segundo tempo, o PSG teve 19 finalizações contra cinco do Bayer. Na 20ª, Vitinha mandou o torcedor alemão para casa, com um chutaço da entrada da área e o sétimo gol do PSG.

O Real Madrid, que encara a Juventus na quarta-feira, pode ultrapassar o time de Luis Enrique com uma vitória por três gols de diferença (igualando em pontos e os superando em saldo). Outro candidato a assumir a ponta, em situação igual ao dos espanhóis, é o Bayern de Munique, que recebe o Club Brugge.