PSG atropela Leverkusen (7-2) e passa a liderar a Champions

Atual campeão e líder, o Paris Saint-Germain atropelou o Bayer Leverkusen por 7 a 2 nesta terça-feira (21), na Alemanha, e conseguiu sua terceira vitória em três jogos na Liga dos Campeões.

O zagueiro equatoriano Willian Pacho (7'), Desiré Doué (41' e 45+3'), Khvicha Kvaratskhelia (44'), Nuno Mendes (50'), Ousmane Dembélé (66'), retornando de lesão, e Vitinha marcaram os gols do time parisiense, que já havia vencido Atalanta e Barcelona nas duas primeiras rodadas.

O PSG lidera a fase de liga da Champions com 9 pontos, os mesmos de Inter de Milão e Arsenal, enquanto o Leverkusen é o 26º, com dois empates e uma derrota.