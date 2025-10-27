O Masters 1000 de Paris começou e João Fonseca estreia nesta terça-feira (28), não antes das 8h10min (horário de Brasília), contra Denis Shapovalov, na quadra 1. O canadense esteve no caminho do brasileiro no ATP 500 da Basileia, torneio vencido pelo carioca de 19 anos.
Os dois se enfrentaram nas quartas de final e Fonseca venceu por W.O. No entanto, o brasileiro vencia Shapovalov no terceiro set, por 4 a 1, até que o adversário desistiu.
Com o título na Basileia, Fonseca subiu 18 posições e é o 28º no ranking da ATP, sua melhor colocação até o momento. O canadense caiu uma e está em 24º.
O jogo de João Fonseca no Masters 1000 de Paris terá transmissão da ESPN 2 e do Disney+.
João Fonseca x Denis Shapovalov
- Quando? Terça-feira (28), não antes das 8h10min (horário de Brasília)
- Onde assistir? ESPN 2 e Disney+ anunciam a transmissão. Zero Hora acompanha a partida em tempo real.