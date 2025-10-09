Promotores da Superliga garantem estar em negociações com a Uefa

A A22 Sports Management, a empresa que promove a Superliga Europeia, garantiu à AFP nesta quinta-feira (9) que está em "negociações" com a Uefa para criar um novo formato da Liga dos Campeões, proposta "categoricamente" desmentida pelo órgão europeu.

"O que a A22 e os clubes da Superliga fizeram foi propor à Uefa um acordo que consiste essencialmente em oferecer uma plataforma de streaming gratuita e alterar muito ligeiramente o formato atual da competição", disse um porta-voz da A22.

Nesta versão, muito distante do projeto inicial de uma competição semifechada que quase implodiu o futebol europeu em 2021, as 36 equipes atualmente classificadas para a Liga dos Campeões seriam divididas em dois grupos de 18 clubes, com os times mais bem classificadas se enfrentando nos 16-avos de final.

"Esta proposta inovadora está sobre a mesa. Agora, se a Uefa não quiser aceitá-la por seus próprios motivos, não podemos continuar ignorando decisões judiciais", alerta a A22.

Com base em várias vitórias legais, principalmente a decisão de maio de 2024 na Espanha, que concluiu que a Fifa e a Uefa "abusaram de sua posição dominante", os promotores da Superliga têm "o direito de criar uma competição, e a Uefa não pode impedir isso", avalia esta fonte.

- "Multiplicar as receitas" -

A interpretação, no entanto, é discutível, visto que o procedimento sancionou regras desatualizadas: a Uefa reescreveu seus regulamentos em 2022, mas o caso não foi levado a julgamento desde então.

O objetivo da A22 continua sendo "multiplicar as receitas do futebol, que hoje estão longe do que deveriam ser", especialmente em comparação com os direitos televisivos dos esportes americanos, de acordo com seu porta-voz.

Renomeada como "Unify League", a Superliga havia solicitado o reconhecimento oficial de sua competição à Fifa e à Uefa em dezembro de 2024.

Consultada pela AFP, a Uefa reconheceu várias "reuniões públicas" entre seu secretário-geral, Theodore Theodoridis, e o cofundador da A22, Anas Laghrari, que "não levaram a nenhum resultado".

"Reafirmamos categoricamente que não há planos para alterar o formato da Liga dos Campeões da Uefa", afirmou o porta-voz, acrescentando que a nova fórmula entrou em vigor na temporada 2024-2025.

- Projeto da Superliga "está morto" -

Este ajuste ocorre após declarações do presidente do Barcelona, Joan Laporta, apoiador de longa data do projeto da Superliga ao lado do Real Madrid, nas quais afirma desejar "um acordo com a Uefa" para a "pacificação" do futebol europeu.

Contactado pela AFP, o Real Madrid, cujo presidente Florentino Pérez priorizou esta iniciativa para "salvar o futebol europeu", não quis comentar imediatamente o assunto.

Em Roma, durante a assembleia geral da Associação Europeia de Clubes de Futebol (a EFC, antiga ECA), seu presidente, Nasser Al-Khelaïfi, comemorou o "retorno à família" do Barça e de seu presidente, que esteve presente na capital italiana e com quem conversou durante um jantar e um "passeio romântico".

"Joan (Laporta) é um amigo, um superamigo, às vezes você pode discordar de um amigo sobre como fazer as coisas (...) Todos os clubes estão felizes por ele estar aqui conosco", declarou "NAK", iniciais do empresário catari.

Para o presidente do Paris Saint-Germain, a aproximação do Barça com a EFC e a Uefa não significa o fim do projeto da Superliga, porque "ele já estava morto antes": "Não precisamos de outras competições. Já temos as melhores competições", insistiu.