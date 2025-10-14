Presidente vê contratação de Oscar 'responsável' e veta Ramon Abatti Abel em jogos do São Paulo

Julio Casares não está preocupado com a nova lesão de Oscar, agora muscular. Na visão do presidente do São Paulo, o problema foi uma consequência e poderia ocorrer com qualquer jogador. O mandatário defendeu seu astro, garantiu que a contratação é "responsável" (salários de R$ 2 milhões mensais) e já o bancou, assim como Lucas Moura, para a próxima temporada. Aproveitou, ainda, para defender o Departamento Médico tricolor e revelar que pediu o veto na CBF de Ramon Abatti Abel apitando os jogos do clube.

Oscar veio com parte dos vencimentos pagos pela SuperBet, patrocinador ado clube, e Casares aproveitou para sair em defesa do jogador ao ser questionado se a contratação está dentro da meta fiscal do clube.

"Acredito, sim, que Oscar, como outros atletas que chegaram, são contratações responsáveis", frisou. "Quando ele optou pelo São Paulo, era pretendido por dois outros grandes do Brasil. O fato de se contundir é um panorama esportivo e outros também sofrem com essas intercorrências por causa dos vários jogos, dos gramados ruins, sintéticos...", minimizou a ausência. Já são quase três meses de ausência, desde o dia 19 de julho, quando encarou o Corinthians - ele se recuperava de fratura em três vértebras e agora machucou a panturrilha.

"Acredito que logo ele possa trazer as alegrias pelo objetivo que foi contratado. O salário é pago um pouco menos da metade pelo patrocinador e isso nos traz certeza da renovação com a SuperBet, a segunda mais bem paga do Brasil e de grande colaboração."

Casares garante que Oscar tem contratado para o próximo ano e seguirá no clube, assim como Lucas Moura. Aposta, inclusive, que o meia tem tudo para desencantar e brilhar em 2026. Sobre Luciano, disse que não há propostas e também vê o atacante no elenco.

"O São Paulo foi altamente responsável ao trazê-lo, como tem sido em todas as outras contratações. Às vezes (o sucesso e destaque) não acontecem no primeiro momento. Marcos Antônio no decorrer do tempo mostrou que foi uma acertividade, assim como Rafinha, Alisson e Rafael no passado. (Oscar) terá seu momento, sua dinâmica e depois o tempo mostra se foi um acerto ou erro", pediu calma.

Precisou, porém, defender os médicos do clube, frequentemente criticados pela torcida. "Temos de entender que o Departamento Médico recupera os jogadores. Muita gente critica, mas ele recupera, e estamos sempre informando aqui. Contamos com o Reffis, o que tem de melhor em equipamento e profissionais estão aqui", afirmou.

Mais uma vez o dirigente usou rivais para defender o trabalho são-paulino. "É algo que acontece em todos os clubes. Fazendo uma pesquisa sobre lesões, nos outros são muito grandes também. No São Paulo, atípicas. Teve trombose no Luiz Gustavo, Lucas nunca tinha machucado, o Oscar a infelicidade (da fratura), temos três centroavantes com LCA (Ligamento Cruzado Anterior), sem contar outras, como do Arboleda, pelo conjunto de gramados ruins, de má qualidade, sintético de qualidade e outros nãos, muito ruins naturais... Precisamos ter no elenco 40 atletas no mínimo e isso é muito difícil. Temos bons profissionais, que recupera e coloca para jogar, a torcida precisa entender a questão de calendário, os péssimos gramados e estruturas."

AVALIAÇÃO DO VAR E ABATTI VETADO

Casares revelou que após o polêmico clássico com o Palmeiras, no qual o São Paulo sofreu virada para 3 a 2 após 2 a 0 de vantagem e arbitragem desastrosa de Ramon Abatti Abel, ficou até quase meia-noite conversando em ligações com o presidente da CBF, Samir Xaud, e Rodrigo Cintra, chefe de arbitragem. Ciente que não vai recuperar os três pontos, elogios o que ouviu da CBF, mas vetou o catarinense no apito em jogos do clube.

"Todos sofrem com a arbitragem. Os bastidores são secretos, mas fiquei até meia-noite conversando com o Samir, e tenho de fazer um elogio a ele que me atendeu a todo momento e tem visão (para uma solução) e ao Rodrigo Cintra, com o qual também falei várias vezes", falou. "Espero que os erros não voltem a acontecer, e a melhor forma não é só afastar, dar treinos, aos árbitros e VAR. Precisam ser profissionalizados", cobrou.

"Nesse caso, essa equipe não deve mais atuar em jogos do São Paulo", divulgou, ainda revoltado com o revés. "Os pontos não voltarão, mas se marca o pênalti e com um a mais, jamais o adversário ia reverter o resultado. Registramos veementemente, conseguimos um bem ao São Paulo, de quebrar um protocolo da Fifa, entramos na briga para o bem do futebol", seguiu.