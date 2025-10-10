Presidente do COB comenta derrota para o Paraguai na escolha pela sede do Pan de 2031: "Tivemos poucos meses para trabalhar politicamente na campanha"

" Não sediaremos o Pan 2031 e, antes de qualquer coisa, temos que parabenizar Assunção por sua vitória e pelo trabalho de anos, além de desejar que sejam Jogos incríveis.



Agora, precisamos destacar que saímos muito fortalecidos do processo eleitoral na Panam Sports. Tivemos poucos meses para trabalhar politicamente na campanha, e mesmo assim tivemos 24 votos contra 28. Eu e essa nova diretoria do COB reapresentamos o Comitê Olímpico Brasileiro para as Américas. Nos aproximamos de parceiros importantes, firmamos vínculos e colheremos frutos, sem dúvida.



Gostaria de agradecer o empenho de todo time COB, que mostrou mais uma vez sua excelência. Aos ex-atletas e atletas, que embarcaram conosco nessa disputa. Vocês são o motivo de todo nosso trabalho. Às confederações, que chancelaram essa iniciativa e estiveram ao nosso lado. Agradeço também ao empenho das prefeituras de Rio e Niterói, incansáveis em tentar trazer mais um grande evento esportivo para o Brasil, e aos governos do Rio e Federal.



Essa junção fala muito sobre o nosso Nação Esportiva. Juntos faremos coisas grandes e levaremos o esporte olímpico brasileiro para um patamar nunca antes atingido. Seguiremos trabalhando muito para isso, podem ter certeza".