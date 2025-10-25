Praia Clube vence Maringá e assume liderança da Superliga feminina

Semifinalistas nas últimas nove edições da Superliga feminina de vôlei, o Praia Clube segue como um dos favoritos da atual temporada. A equipe de Uberlândia já está na liderança do torneio, com duas vitórias em duas rodadas.
Na sexta-feira (24) à noite, jogando em casa, o time comandado pelo técnico português Rui Moreira derrotou o Maringá (PR) por 3 sets a 1, parciais de 25/17, 23/25, 25/23 e 25/22, em jogo que teve 2h08min de duração.
A central Adenízia, que marcou 19 pontos, foi eleita a melhor em quadra e ficou com o Troféu Viva Vôlei. Já a ponteira búlgara Maria Koleva marcou 22 e foi a principal pontuadora da partida.
Com 17, a oposta Jaqueline Schmitz foi o destaque do Maringá. Com dores na panturrilha, ela não completou o jogo e deixou a quadra durante o set final. O time paranaense ainda teve boas atuações de suas ponteiras, Gabi Cândido e Karol Tórmena, que marcaram 13 pontos, cada.