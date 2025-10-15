Porto-riquenha supera Bruna Takahashi e conquista o hexa no  Pan de Tênis de Mesa

Bruna é a número 19 do ranking. ITTF Americas / Divulgação

O sonho de Bruna Takahashi de conquistar seu primeiro título no Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa terminou nesta quarta-feira (15), na decisão diante da proto-riquenha Adriana Díaz, que venceu por 4 a 0 (11/7, 11/8, 15/13 e 11/4), em 35 minutos e conquistou seu sexto título em oito edições do torneio.

Número 20 do ranking mundial, uma posição acima da brasileira, Díaz repetiu as conquistas de 2017, 2018, 2021, 2022 e 2024 e se sagrou hexacampeã.

Para Takahashi este foi o quinto vice-campeonato, repetindo as campanhas de 2019, 2021, 2023 e 2024. Ela terminou em terceiro lugar em outras duas ocasiões (2017 e 2018).

A jogadora de Porto Rico venceu a brasileira pela terceira vez em uma final do Pan, repetindo os resultados de 2021 e 2024. Em 2023, elas também decidiram a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile) e Adriana Díaz levou a melhor.