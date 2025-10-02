Porto Alegre sedia maratona de revezamento em esteira

A competição será entre duas equipes mistas que se revezam em esteiras por 24 horas ininterruptas. Marcos Serra Lima / / Red Bull Content Pool

Depois de passar por três capitais no Brasil, o Red Bull 24 Horas chega à Porto Alegre neste final de semana — 4 e 5 de outubro. A competição será entre duas equipes mistas que se revezam em esteiras por 24 horas ininterruptas, buscando percorrer a maior quilometragem possível.

A seletiva gaúcha será no Pontal Shopping, em um espaço aberto ao público durante toda a prova. Farão parte do evento os grupos Salve Corre, Vai Lá e Corre, Corre Preto e Adri e Rafa Correm, com cada um deles trazendo sua própria história e estilo de corrida.

O evento já passou por Belo Horizonte, São Paulo e Recife. As duas melhores equipes entre as quatro seletivas irão para a etapa final, no Rio de Janeiro, no final de semana de 1º e 2 de novembro, em local a ser definido.

Red Bull 24 Horas - Seletiva Porto Alegre

Data: 4 e 5 de outubro

Local: Pontal Shopping – Av. Padre Cacique, 2893 – Cristal, Porto Alegre – RS

Horário: das 8h do dia 4/10 às 8h do dia 5/10

Entrada gratuita | Aberto ao público