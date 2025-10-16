Esportes

Prova de rua
Notícia

Porto Alegre recebe a segunda edição da Ladies Run, corrida em alusão ao Outubro Rosa

O evento, dedicado exclusivamente a mulheres, tem três percursos, 3, 5 e 10km, com primeira largada programada para as 8h, no Golden Lake

Zero Hora

