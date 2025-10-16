Porto Alegre recebe a segunda edição da Ladies Run, corrida em alusão ao Outubro Rosa

Segunda edição ocorre neste domingo. MARCIO RODRIGUES / Divulgação

Após o sucesso da primeira edição, Porto Alegre receberá neste domingo (19) a segunda edição da POA Ladies Run, corrida promovida pela Água da Pedra. em alusão à campanha Outubro Rosa

O evento, dedicado exclusivamente a mulheres, tem três percursos, 3, 5 e 10km, com primeira largada programada para as 8h, no Golden Lake (Avenida Diário de Notícias, 1.200) e abertura do lounge da prova às 6h45min. A prova faz parte do calendário oficial de corridas de rua de Porto Alegre e é organizada pela Run Sports.

Em contribuição à causa principal da atividade, parte do valor arrecadado com as inscrições será destinado ao Instituto Camaleão, que desde 2014 promove acolhimento e assistência a pacientes oncológicos, seus familiares e cuidadores, fortalecendo a autoestima e a autonomia.