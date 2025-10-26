Por que João Fonseca é o primeiro brasileiro campeão de um ATP 500 e não Guga Kuerten

Fonseca soma dois títulos no circuito da ATP. FABRICE COFFRINI / AFP

O tênis é um dos esportes mais tradicionais do mundo, mas apenas a partir de 1968 passou a ter um circuito com a presença de jogadores profissionais e amadores competindo juntos.

E foi a partir da chamada Era Aberta que os eventos foram aumentando em visibilidade, distribuindo premiações cada vez maiores e se organizando em um calendário em todos os cantos do mundo, especialmente após a criação da Associação dos Tenistas Profissionais (APT), em setembro de 1972.

Desta forma, ao longo dos anos, vieram a criação de um ranking mundial (agosto de 1973) e torneios com grau de importância distintos.

O chamado Tour da ATP foi organizado somente em 2009, e foi então que surgiu a denominação ATP 500, substituindo os chamados ATP Championship Series, disputados entre 1990 e 1999, e o ATP International Series Gold, de 2000 a 2008.

A divisão como ATP 250, 500 e Masters 1000, portanto tem menos de duas décadas e, por isso, João Fonseca é o primeiro tenista do Brasil a triunfar em um evento de nível 500.

Único brasileiro a atingir o número 1 do ranking mundial, Gustavo Kuerten encerrou a carreira com 20 títulos, mas antes da atual divisão de torneios entrar em vigor.

Além dos três Grand Slam em Roland Garros, Guga venceu sete ATP International Series (hoje ATP 250) e mais quatro ATP International Series Gold (ATP 500), além de cinco ATP Masters Series (atual Masters 1000). O 20º troféu foi a Tennis Masters Cup, hoje ATP Finals, que o tornou líder do ranking em dezembro de 2000.

Leia Mais João Fonseca é campeão do ATP 500 da Basileia e entrará no Top 30 do mundo

Confira os títulos de João Fonseca

2025

Confira os títulos de Guga Kuerten

Guga ganhou 20 títulos, quatro equivalentes a um ATP 500. ERIC FEFERBERG / AFP

1997

Roland Garros

1998

ATP International Series Gold de Stuttgart

ATP International Series de Mallorca

1999

ATP Masters Series de Monte Carlo

ATP Masters Series de Roma

2000

ATP International Series de Santiago

ATP Masters Series de Hamburgo

Roland Garros

ATP International Series Gold de Indianápolis

Tennis Masters Cup de Lisboa

2001

ATP International Series de Buenos Aires

ATP International Series Gold de Acapulco

ATP Masters Series de Monte Carlo

Roland Garros

ATP International Series Gold de Stuttgart

ATP Masters Series de Cincinnati

2002

ATP International Series da Costa do Sauípe

2003

ATP International Series de Auckland

ATP International Series de São Petersburgo

2004