Por que João Fonseca é o primeiro brasileiro campeão de um ATP 500 e não Guga Kuerten

O tênis é um dos esportes mais tradicionais do mundo, mas apenas a partir de 1968 passou a ter um circuito com a presença de jogadores profissionais e amadores competindo juntos.
E foi a partir da chamada Era Aberta que os eventos foram aumentando em visibilidade, distribuindo premiações cada vez maiores e se organizando em um calendário em todos os cantos do mundo, especialmente após a criação da Associação dos Tenistas Profissionais (APT), em setembro de 1972.
Desta forma, ao longo dos anos, vieram a criação de um ranking mundial (agosto de 1973) e torneios com grau de importância distintos.
O chamado Tour da ATP foi organizado somente em 2009, e foi então que surgiu a denominação ATP 500, substituindo os chamados ATP Championship Series, disputados entre 1990 e 1999, e o ATP International Series Gold, de 2000 a 2008.
A divisão como ATP 250, 500 e Masters 1000, portanto tem menos de duas décadas e, por isso, João Fonseca é o primeiro tenista do Brasil a triunfar em um evento de nível 500.
Único brasileiro a atingir o número 1 do ranking mundial, Gustavo Kuerten encerrou a carreira com 20 títulos, mas antes da atual divisão de torneios entrar em vigor.
Além dos três Grand Slam em Roland Garros, Guga venceu sete ATP International Series (hoje ATP 250) e mais quatro ATP International Series Gold (ATP 500), além de cinco ATP Masters Series (atual Masters 1000). O 20º troféu foi a Tennis Masters Cup, hoje ATP Finals, que o tornou líder do ranking em dezembro de 2000.
Confira os títulos de João Fonseca
2025
Confira os títulos de Guga Kuerten
1997
Roland Garros
1998
ATP International Series Gold de Stuttgart
ATP International Series de Mallorca
1999
ATP Masters Series de Monte Carlo
ATP Masters Series de Roma
2000
ATP International Series de Santiago
ATP Masters Series de Hamburgo
Roland Garros
ATP International Series Gold de Indianápolis
Tennis Masters Cup de Lisboa
2001
ATP International Series de Buenos Aires
ATP International Series Gold de Acapulco
ATP Masters Series de Monte Carlo
Roland Garros
ATP International Series Gold de Stuttgart
ATP Masters Series de Cincinnati
2002
ATP International Series da Costa do Sauípe
2003
ATP International Series de Auckland
ATP International Series de São Petersburgo
2004
ATP International Series da Costa do Sauípe