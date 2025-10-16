Por que a "geração de ouro" da Bélgica não conquistou títulos? Assista ao podcast

Kevin De Bruyne foi um dos destaques da geração de craques. VIRGINIE LEFOUR / AFP

A chamada “geração de ouro” da Bélgica marcou uma das eras mais talentosas da história do futebol do país, reunindo nomes como Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois e Vincent Kompany.

Os belgas chegaram ao auge na Copa do Mundo de 2018, conquistando o terceiro lugar e encantando o mundo com um futebol ofensivo e técnico.

Apesar do talento individual e das grandes expectativas, o grupo não conseguiu transformar seu potencial em títulos expressivos, deixando a sensação de uma oportunidade perdida. Este é o tema do novo episódio do podcast Deu Liga.

Assista ao podcast:

