Popó e Werdum selam a paz em reencontro no Rio: 'O esporte venceu mais uma vez'

Um mês depois da confusão que marcou o Spaten Fight Night, Acelino Popó Freitas e Fabrício Werdum voltaram a se encontrar - desta vez, em clima de conciliação. O reencontro aconteceu no Rio de Janeiro, a caminho de um evento do UFC, e foi registrado por Rafael Cordeiro, treinador e fundador da Kings MMA, que atuou como mediador entre os dois ex-campeões.

O vídeo divulgado nas redes sociais mostra os atletas lado a lado, trocando cumprimentos e sorrisos, em contraste com o cenário de tensão que dominou o ringue semanas atrás. "Estamos aqui no Rio de Janeiro, indo para o UFC, com esse time de primeira. Muito bom encontrar o campeão Popó, o nosso campeão Werdum e, de certa forma, selar que o esporte venceu mais uma vez", afirmou Cordeiro.

A fala do técnico foi acompanhada pela resposta bem-humorada de Popó, que reforçou a mensagem de superação após o episódio turbulento. "Com certeza, o esporte sempre vence, nunca perde. Só perde quando a gente cai - e está todo mundo em pé", disse o tetracampeão mundial de boxe, arrancando risadas dos presentes.

A postagem recebeu reações de nomes históricos dos esportes de combate. Rodrigo Minotauro e Pedro Rizzo, ambos ex-lutadores de renome internacional, elogiaram o gesto de reconciliação e destacaram a importância de transformar rivalidades em exemplos de respeito e maturidade dentro do esporte.

O empresário e influenciador Pablo Marçal, também presente no encontro, revelou que teve papel ativo na reaproximação. Segundo ele, foi necessário convencer Werdum a participar do momento de paz. "Feliz em promover essa pacificação entre vocês, irmãos. Fui no quarto do Werdum buscar ele e o mestre Cordeiro pra resolver isso com o Popó", escreveu nas redes sociais.

A confusão que originou o desentendimento ocorreu em 27 de setembro, durante o Spaten Fight Night, após Wanderlei Silva ser desclassificado por aplicar golpes ilegais em Popó. O clima se agravou quando membros das duas equipes invadiram o ringue, gerando empurrões e agressões. Werdum, que estava no córner de Wanderlei, acabou se envolvendo diretamente na briga.