Podcast Coronéis do Futebol: 10 anos depois, sistema ganha uma nova face

Série teve início em 2015. Arte Leonaro Bandeira / Agência RBS

Em 2015 e em 2016, em meio aos escândalos de corrupção que assolaram a Fifa, Zero Hora lançou a premiada série Coronéis do Futebol, que desvendou o sistema de perpetuação no poder existente no futebol brasileiro.

Este é o tema da terceira edição da série, que já teve reportagens publicadas em Zero Hora em junho e, a partir desta terça (21), apresenta um podcast de quatro episódios, com áudios inéditos revelando como funcionam as estruturas do poder no futebol do país.

Confira os episódios da série Coronéis do Futebol.

Coronéis do Futebol #01 – O sistema

Sob regras que anulam qualquer oposição, a CBF acumula um histórico de perpetuação no poder e de denúncias de corrupção. O primeiro episódio relembra as conclusões das séries anteriores e explica como funciona o sistema de continuísmo no comando do futebol brasileiro.

Coronéis do Futebol #02 – As dinastias

Compra de votos, eleições secretas, perseguições, papéis que desaparecem e manobras. São muitas as denúncias que marcam os pleitos que elegem os presidentes das federações estaduais de futebol. E, quase sempre, o poder permanece nas mãos das mesmas pessoas ou dos mesmos grupos. No segundo episódio, mostramos o que acontece nos bastidores das eleições das 27 entidades que formam a base de poder da CBF.

Coronéis do Futebol #03 – O grupo de WhatsApp

No terceiro episódio, revelamos os bastidores da eleição de Samir Xaud como novo presidente da CBF. Após a queda de Ednaldo Rodrigues, o médico de 41 anos ascendeu ao poder de forma surpreendente, através de uma chapa articulada em um grupo de WhatsApp chamado “The New Kids on the Block.” A candidatura foi construída por jovens dirigentes que surgem como novas lideranças do futebol brasileiro. Mas será que o sistema está, de fato, mudando?

Coronéis do Futebol #04 – A política

Futebol e política sempre caminharam juntos — e continuam profundamente entrelaçados. No episódio final, a série mostra como funciona a articulação da CBF nos bastidores do poder em Brasília, que hoje vai muito além da tradicional "bancada da bola". E mais: por que a candidatura de Ronaldo Nazário à presidência da entidade não decolou? Por fim, a reportagem aponta possíveis alternativas para a democratização do futebol brasileiro.