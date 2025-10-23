Esportes

Reportagem especial
Notícia

Podcast Coronéis do Futebol: 10 anos depois, sistema ganha uma nova face

Repórteres Eduardo Gabardo e Rodrigo Oliveira desvendam o que mudou no sistema de perpetuação no poder do futebol brasileiro desde 2015, quando foi lançada a primeira de três edições da premiada série de reportagens sobre o tema.

Rodrigo Oliveira

Eduardo Gabardo

