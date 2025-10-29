Pinheiros perde a segunda e precisa de combinação de resultados para seguir na Liga Sul-Americana de basquete

Cauã Pacheco foi o cestinha do Pinheiros. FIBA Americas / Divulgação

O Pinheiros mostrou poder de reação, mas não evitou sua segunda derrota na Liga Sul-Americana de Basquete. Depois de um início equilibrado e um terceiro quarto complicado, o time brasileiro colocou em quadra muita intensidade na defesa no último período, conseguiu uma grande recuperação e transformou uma enorme desvantagem de 23 pontos em esperança.

A derrota para o San José, do Paraguai, por 87 a 82, na noite de terça-feira (28), em Assunção, mantém os paulistas com uma chance de avançar às quartas de final.

Nesta quarta-feira (29), o Pinheiros precisa vencer o Leones de Quilpué, do Chile, por uma boa diferença de pontos e depois torcer para o San José ser superado pelo Regatas Corrientes, da Argentina. Essa combinação de resultados determinará um tríplice empate para definição da segunda equipe classificada no Grupo D.

Cauã Pacheco foi o principal nome do Pinheiros na partida, terminando com 22 pontos e quatro assistências.

Pelo San José, o estadunidense Austin Wrighten, com passagem pelo Pato Basquete na temporada passada, foi o destaque, anotando 25 pontos, com 60% de aproveitamento nos arremessos do perímetro.