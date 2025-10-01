Pietro Fittipaldi anuncia entrada na Cadillac como piloto reserva para temporada 2026 de F-1

O mundo da Fórmula 1 trouxe uma novidade na manhã desta quarta-feira que diz respeito ao automobilismo nacional. Pietro Fittipaldi anunciou em suas redes sociais o acerto com a Cadillac, equipe na qual vai trabalhar na evolução dos carros para a temporada 2026.

"Estou muito orgulhoso de finalmente compartilhar que me juntei à Cadillac. Nos últimos meses temos trabalhado juntos no desenvolvimento do carro de Fórmula 1 de 2026 da equipe por meio de testes de simulação e simulações completas de GP. É um privilégio fazer parte de uma marca tão icônica quanto a Cadillac", diz texto da postagem do piloto.

A escuderia está em fase final de estruturação para se tornar a 11ª equipe do circo da F-1 em 2026 e já anunciou o nome de seus dois pilotos: o mexicano Sergio Perez e o finlandês Valtteri Bottas.

Faltando pouco menos de cinco meses para a estreia da equipe na Fórmula 1, o trabalho na Cadillac vem sendo dividido em dois centros principais: a sede dos Estados Unidos, localizada em Charlotte, e a instalação britânica em Silverstone, que servirá como sede operacional na Europa.

A estreia oficial está marcada para o dia 8 de março do ano que vem, quando a equipe vai disputar a sua primeira corrida no Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne.