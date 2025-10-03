Piastri reage e é o mais rápido nos treinos livres do GP de Singapura de F1

O líder do Mundial de Fórmula 1, o australiano Oscar Piastri (McLaren), reagiu depois do acidente que sofreu na etapa do Azerbaijão, há duas semanas, e foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres do GP de Singapura de Fórmula 1, realizada nesta sexta-feira (3), no circuito de rua de Marina Bay.

A sessão foi marcada por dois acidentes, bandeiras vermelhas e um estranho incidente no pit lane entre Charles Leclerc e Lando Norris.

Piastri ficou à frente do novato francês Isack Hadjar (Racing Bulls), segundo, e do atual tetracampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), terceiro.

"Encontrei meu ritmo na metade e no final me sentia bem. Obviamente representa muito para a corrida, mas o carro respondeu bem e acho que aprendi muito hoje. Esse era o objetivo", disse o piloto australiano.

Melhor tempo na primeira sessão, horas antes, o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) terminou em quarto, seguido por Norris (McLaren), vítima do choque no pit lane com Leclerc (Ferrari).

Em uma falha de coordenação incomum, o monegasco da Ferrari colidiu com a McLaren de Norris quando os dois carros tentaram retornar à pista ao mesmo tempo.

"Vai custar um pouco de dinheiro para a equipe, é uma pena. Foi um dia difícil, não me senti bem no carro. Perdi todo o 'feeling' que tinha no ano passado. Ainda há muitas coisas para melhorar", declarou Norris, que venceu em Singapura no ano passado.

Os dois carros da Ferrari terminaram na nona e décima posições, com Leclerc à frente do heptacampeão mundial Lewis Hamilton.

- Duas bandeiras vermelhas -

A segunda sessão de treinos livres, muito mais movimentada que a primeira, foi marcada pela saída de pista do britânico George Russell (Mercedes), que perdeu o controle do carro antes de bater no muro em alta velocidade.

O acidente provocou bandeira vermelha durante dez minutos para a limpeza da pista.

O neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) também cometeu um erro depois do reinício da sessão, provocando outra interrupção.

- Alerta pelo calor -

A segunda sessão, realizada à noite, é a única que emula as condições da a classificação de sábado (10h00 de Brasília) e da corrida de domingo (9h00).

O GP de Singapura é disputado à noite para aumentar o número de espectadores europeus por conta do fuso-horário, mas também para limitar os efeitos do calor sobre os pilotos.

Na quinta-feira, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ativou pela primeira vez seu alerta de altas temperaturas porque o calor esperado para o horário de corrida é de mais de 31°C.

Nesta sexta-feira, vários pilotos testaram os coletes de resfriamento por debaixo dos macacões. A temperatura ficou em torno dos 28°C, um pouco abaixo do habitual, mas com uma umidade muito incômoda de 80%.

Estabelecida depois do GP do Catar de 2023, quando vários pilotos tiveram que receber atendimento médico por conta do calor, a regra de altas temperaturas permite o uso dos coletes especiais durante a corrida.